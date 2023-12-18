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    Фонд AdVita и «Зенит» запустили благотворительную акцию «Первое дело Нового года»

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    Благотворительный фонд AdVita и футбольный клуб «Зенит» объединились, чтобы вместе создать новую традицию — начинать календарный год с доброго поступка.

    В декабре стартовала акция «Первое дело Нового года». Её механика очень проста: каждый желающий может сделать пожертвование на специальном лендинге , и выбранная заранее сумма спишется со счета 1 января в 00 часов 00 минут по петербургскому времени. Таким образом, первое дело, которое вы совершите в новом году, точно будет хорошим. Все собранные средства будут направлены на помощь детям и взрослым, которые лечатся от рака.

    «Новый год — время чудес, надежд и перемен к лучшему. В этот светлый праздник как никогда надо помогать тем, чья мечта заключается лишь в одном — одержать победу в борьбе с тяжёлой болезнью. Сине-бело-голубые предлагают каждому желающему присоединиться к благотворительной акции и внести свою лепту, чтобы первое дело в новом календарном году было поистине добрым и важным», — сказал председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев.

    «Наши подопечные — это дети и взрослые, которые лечатся от рака в Петербурге. Они приезжают из разных городов, от Калининграда до Владивостока, и у всех есть свои традиции празднования. Это очень разные люди, но их объединяет желание скорее закончить лечение и следующий праздник встретить не в больнице, а дома, со своей семьей. Участвуя в нашей новогодней акции, вы делаете эту мечту ближе», — в свою очередь сказала Алина Вилкова, финансовый директор фонда AdVita.

    Футбольный клуб «Зенит» и благотворительный фонд AdVita призывают всех болельщиков сине-бело-голубых стать частью доброго проекта и протянуть руку помощи тем, кому она действительно необходима.

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

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