Фонд AdVita и «Зенит» запустили благотворительную акцию «Первое дело Нового года»

Поделиться Поделиться





Благотворительный фонд AdVita и футбольный клуб «Зенит» объединились, чтобы вместе создать новую традицию — начинать календарный год с доброго поступка.

В декабре стартовала акция «Первое дело Нового года». Её механика очень проста: каждый желающий может сделать пожертвование на специальном лендинге , и выбранная заранее сумма спишется со счета 1 января в 00 часов 00 минут по петербургскому времени. Таким образом, первое дело, которое вы совершите в новом году, точно будет хорошим. Все собранные средства будут направлены на помощь детям и взрослым, которые лечатся от рака.



«Новый год — время чудес, надежд и перемен к лучшему. В этот светлый праздник как никогда надо помогать тем, чья мечта заключается лишь в одном — одержать победу в борьбе с тяжёлой болезнью. Сине-бело-голубые предлагают каждому желающему присоединиться к благотворительной акции и внести свою лепту, чтобы первое дело в новом календарном году было поистине добрым и важным», — сказал председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев.



«Наши подопечные — это дети и взрослые, которые лечатся от рака в Петербурге. Они приезжают из разных городов, от Калининграда до Владивостока, и у всех есть свои традиции празднования. Это очень разные люди, но их объединяет желание скорее закончить лечение и следующий праздник встретить не в больнице, а дома, со своей семьей. Участвуя в нашей новогодней акции, вы делаете эту мечту ближе», — в свою очередь сказала Алина Вилкова, финансовый директор фонда AdVita.

