ХАМАС: новая сделка по освобождению израильских заложников возможна только после прекращения огня

Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что новая сделка по освобождению израильских заложников возможна только по формуле "всех на всех" и после прекращения огня, сообщает 21 декабря РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал Makan 33.



В то же время, палестинский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем в секторе Газа продолжительностью менее двух недель.



Напомним, ранее в среду в США заявили, что ведутся «очень серьезные» переговоры о новом прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Но перспективы остаются неопределенными, поскольку ХАМАС не готов идти на уступки.

