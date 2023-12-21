ХАМАС: новая сделка по освобождению израильских заложников возможна только после прекращения огня

Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что новая сделка по освобождению израильских заложников возможна только по формуле "всех на всех" и после прекращения огня, сообщает 21 декабря РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал Makan 33.
В то же время, палестинский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем в секторе Газа продолжительностью менее двух недель.
Напомним, ранее в среду в США заявили, что ведутся «очень серьезные» переговоры о новом прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Но перспективы остаются неопределенными, поскольку ХАМАС не готов идти на уступки.
Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».
В ноябре стороны временно прекратили огонь — в этот период состоялся обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Соглашение продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Затем снова начались бои, которые назвали, возможно, самыми яростными за всю войну.