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    ХАМАС: новая сделка по освобождению израильских заложников возможна только после прекращения огня

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    Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что новая сделка по освобождению израильских заложников возможна только по формуле "всех на всех" и после прекращения огня, сообщает 21 декабря РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал Makan 33.

    В то же время, палестинский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем в секторе Газа продолжительностью менее двух недель.

    Напомним, ранее в среду в США заявили, что ведутся «очень серьезные» переговоры о новом прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Но перспективы остаются неопределенными, поскольку ХАМАС не готов идти на уступки.

    Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    В ноябре стороны временно прекратили огонь — в этот период состоялся обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Соглашение продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Затем снова начались бои, которые назвали, возможно, самыми яростными за всю войну.

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