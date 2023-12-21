    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    743мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.41eur99.05

    Израиль и ХАМАС возобновили переговоры, лидер ХАМАС отказался от нового перемирия

    318
    обсудить

    США заявили, что ведутся «очень серьезные» переговоры о новом прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Но перспективы остаются неопределенными, поскольку ХАМАС не готов идти на уступки, если Израиль не прекратит полностью наступление в секторе Газа, пишет 21 декабря Reuters.

    Лидер ХАМАС Исмаил Хания вчера посетил Египет для переговоров с египетскими официальными лицами, которые стремятся достичь нового перемирия. Обсуждалось, каких заложников можно освободить в обмен на палестинских заключенных в Израиле. При этом Тахер Аль-Ноно, советник Хании по СМИ, сообщил Reuters, что ХАМАС не желает обсуждать вопрос об освобождении новых израильских заложников до тех пор, пока Израиль не завершит свою военную кампанию в Газе и не увеличит объем гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.

    The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники также пишет, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. Хания во время посещения Египта потребовал освободить всех палестинских заключенных в обмен на 100 заложников и назвал условие для начала любых переговоров — полное прекращение огня и увеличение гуманитарной помощи. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, ХАМАС хочет полного прекращения израильской войны в Газе».

    Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи рассказал РИА Новости, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа действительно возобновились, «обсуждения ведутся», но позиции очень далеки друг от друга.

    «Есть посредники. Главные — это Катар, Египет, американцы. Так что да, переговоры возобновились, но позиции очень далеки друг от друга», — ответил дипломат.

    Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября 2023 года. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». В ноябре стороны заключили короткое перемирие, которое продлилось с 24 ноября по 1 декабря. В начале декабря снова начались бои, которые назвали, возможно, самыми яростными за всю двухмесячную войну. Израиль начал третий этап наземных операций.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Арабо-израильский конфликтПалестино-израильский конфликтВойна в ИзраилеХАМАСИзраиль
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close