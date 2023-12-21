Израиль и ХАМАС возобновили переговоры, лидер ХАМАС отказался от нового перемирия

США заявили, что ведутся «очень серьезные» переговоры о новом прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Но перспективы остаются неопределенными, поскольку ХАМАС не готов идти на уступки, если Израиль не прекратит полностью наступление в секторе Газа, пишет 21 декабря Reuters.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания вчера посетил Египет для переговоров с египетскими официальными лицами, которые стремятся достичь нового перемирия. Обсуждалось, каких заложников можно освободить в обмен на палестинских заключенных в Израиле. При этом Тахер Аль-Ноно, советник Хании по СМИ, сообщил Reuters, что ХАМАС не желает обсуждать вопрос об освобождении новых израильских заложников до тех пор, пока Израиль не завершит свою военную кампанию в Газе и не увеличит объем гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.
The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники также пишет, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. Хания во время посещения Египта потребовал освободить всех палестинских заключенных в обмен на 100 заложников и назвал условие для начала любых переговоров — полное прекращение огня и увеличение гуманитарной помощи. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, ХАМАС хочет полного прекращения израильской войны в Газе».
Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи рассказал РИА Новости, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа действительно возобновились, «обсуждения ведутся», но позиции очень далеки друг от друга.
«Есть посредники. Главные — это Катар, Египет, американцы. Так что да, переговоры возобновились, но позиции очень далеки друг от друга», — ответил дипломат.