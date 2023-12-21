Израиль и ХАМАС возобновили переговоры, лидер ХАМАС отказался от нового перемирия

США заявили, что ведутся «очень серьезные» переговоры о новом прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Но перспективы остаются неопределенными, поскольку ХАМАС не готов идти на уступки, если Израиль не прекратит полностью наступление в секторе Газа, пишет 21 декабря Reuters.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания вчера посетил Египет для переговоров с египетскими официальными лицами, которые стремятся достичь нового перемирия. Обсуждалось, каких заложников можно освободить в обмен на палестинских заключенных в Израиле. При этом Тахер Аль-Ноно, советник Хании по СМИ, сообщил Reuters, что ХАМАС не желает обсуждать вопрос об освобождении новых израильских заложников до тех пор, пока Израиль не завершит свою военную кампанию в Газе и не увеличит объем гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.

