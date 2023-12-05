Израиль начал третий этап наземных операций. ЦАХАЛ окружает самый крупный город южной части сектора Газа

Через 60 дней после начала наземной операции в секторе Газа сухопутные силы армии обороны Израиля окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис, сообщил 5 декабря глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
«Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши позиции на севере сектора Газа... За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций», — цитирует Герци Халеви израильское издание Ynet со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
По его словам, ЦАХАЛ заблаговременно эвакуирует население из зон боевых действий: «Наносим удары по ХАМАС над и под землей комбинированными ударами с воздуха, моря и суши; вводим в бой наши наземные силы с помощью разведывательных данных и очень качественного и мощного огня с высоким уровнем точности».
Как сообщала «Фонтанка» 5 декабря, Израиль и ХАМАС ведут ожесточенные бои. ЦАХАЛ загнал противника в угол в двух последних опорных пунктах на севере сектора Газа: в районе Шаджайя города Газа и в городе Джабалия.
На севере сектора Газа полностью пропала связь из-за «повреждений ключевых компонентов сети», сообщало израильское издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на палестинскую телекоммуникационную компанию Paltel. Число работающих больниц в секторе Газа сократилось с 36 до 18. Первую помощь оказывают только в трех, в остальных — отдельные медуслуги, сообщало ТАСС со ссылкой на ВОЗ.