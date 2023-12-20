Минпромторг: России нужны методики обнаружения сахарозаменителей в напитках

России нужны методики обнаружения сахарозаменителей в газированных напитках и соках, передает 20 декабря «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг РФ. Производители стали добавлять их после введения акциза на сахаросодержащие напитки.



«Отсутствует нормативно-методическая документация, определяющая методики обнаружения подобных сахарозаменителей. Поэтому по итогам заседания было принято решение разработать соответствующий ГОСТ», — цитирует агентство заявление Дениса Мантурова на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

