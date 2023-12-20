Минпромторг: России нужны методики обнаружения сахарозаменителей в напитках

России нужны методики обнаружения сахарозаменителей в газированных напитках и соках, передает 20 декабря «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг РФ. Производители стали добавлять их после введения акциза на сахаросодержащие напитки.
«Отсутствует нормативно-методическая документация, определяющая методики обнаружения подобных сахарозаменителей. Поэтому по итогам заседания было принято решение разработать соответствующий ГОСТ», — цитирует агентство заявление Дениса Мантурова на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Мантуров уточнил, что о росте применения добавок, заменяющих сахар, свидетельствуют данные исследований Роскачества.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ввел акциз на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года, размер акциза — 7 рублей за 1 литр.
Подакцизными стали напитки с содержанием сахара более 5%, упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды и содержащие глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу, сироп с сахаром, мед. Доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.
По данным Минфина, в 2023 году от нового акциза удастся получить 10,4 млрд рублей. А в 2024–2026 годах доход составит по 25 млрд рублей ежегодно. При этом изначально, при подготовке законопроекта об акцизе, власти рассчитывали привлекать в бюджет по 35 млрд ежегодно.
Планировалось, что часть полученных денег от акциза потратят на борьбу с ожирением и диабетом, в том числе на системы мониторинга, новые виды лечения и лекарства.