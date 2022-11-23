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    Глава Минздрава рассказал, куда пойдут средства от введения акциза на сладкие напитки

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    Средства, получаемые в результате налогообложения сахаросодержащих напитков, планируется направить на лечение пациентов с сахарным диабетом. Соответствующая программа внесена в правительство РФ, заявил на «правительственном часе» в Госдуме 23 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Напомним, в понедельник, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о вводе акциза на сахаросодержащие напитки. Он начнет действовать с 1 июля 2023 года, размер акциза — 7 рублей за 1 литр. О том, поможет ли это отказаться от газировки (на опыте Европы), читайте здесь.

    Подакцизными с 1 июля 2023 года станут напитки, упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды и содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед.
    Доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

    Под действие акциза не попадет специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

    Из-под действия акциза выведены также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

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    Комментарии 1

    VKuser4918336223 Ноя 2022 в 14:38
    неужели
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