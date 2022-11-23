Глава Минздрава рассказал, куда пойдут средства от введения акциза на сладкие напитки

Средства, получаемые в результате налогообложения сахаросодержащих напитков, планируется направить на лечение пациентов с сахарным диабетом. Соответствующая программа внесена в правительство РФ, заявил на «правительственном часе» в Госдуме 23 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко.

Напомним, в понедельник, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о вводе акциза на сахаросодержащие напитки. Он начнет действовать с 1 июля 2023 года, размер акциза — 7 рублей за 1 литр. О том, поможет ли это отказаться от газировки (на опыте Европы), читайте здесь.