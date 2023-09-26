Акциз на газировку принесет в бюджет России 10 млрд рублей в 2023 году

Доходы от акциза на газированные и сладкие напитки будут меньше, чем предполагал Минфин. Об этом сообщает РБК 26 сентября со ссылкой на министерство.



Так, в 2023 году от нового акциза удастся получить 10,4 млрд рублей, следует из пояснительной записки Минфина. А в 2024–2026 гг. доход составит по 25 млрд рублей ежегодно. При этом изначально, при подготовке законопроекта об акцизе, власти рассчитывали привлекать в бюджет по 35 млрд ежегодно.

Акциз на сахаросодержащие напитки ввели в России с 1 июля 2023 года. В случае газировки он составляет 7 рублей за каждый литр продукции. При этом налог не распространяется на соки, морсы, сиропы, молочную продукцию. Планировалось, что часть полученных денег от акциза потратят на борьбу с ожирением и диабетом, в том числе на системы мониторинга, новые виды лечения и лекарства.