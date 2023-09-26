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    Акциз на газировку принесет в бюджет России 10 млрд рублей в 2023 году

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    32 комментария

    Доходы от акциза на газированные и сладкие напитки будут меньше, чем предполагал Минфин. Об этом сообщает РБК 26 сентября со ссылкой на министерство.

    Так, в 2023 году от нового акциза удастся получить 10,4 млрд рублей, следует из пояснительной записки Минфина. А в 2024–2026 гг. доход составит по 25 млрд рублей ежегодно. При этом изначально, при подготовке законопроекта об акцизе, власти рассчитывали привлекать в бюджет по 35 млрд ежегодно.

    Акциз на сахаросодержащие напитки ввели в России с 1 июля 2023 года. В случае газировки он составляет 7 рублей за каждый литр продукции. При этом налог не распространяется на соки, морсы, сиропы, молочную продукцию. Планировалось, что часть полученных денег от акциза потратят на борьбу с ожирением и диабетом, в том числе на системы мониторинга, новые виды лечения и лекарства.

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    Комментарии 32

    Гость26 Сен 2023 в 12:58
    Казна пустеет, народ умнее милорд.....
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 12:48
    Это же налог на воздух!
    А кто будет бороться с ожирением ?
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 12:43
    Можно придумать налог на роскошь для тех кто зарабатывает более 12.000 рублей!
    Остальные деньги забирать в казну!
    +0−1
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