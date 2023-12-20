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    В Кремле объяснили, почему переговоры между Россией и Украиной сейчас неактуальны

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    В Кремле прокомментировали возможность переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 20 декабря, что тема переговоров сейчас неактуальна.

    По словам Пескова, для переговоров с Украиной нет никаких предпосылок с тех пор, как украинская сторона покинула стол переговоров «по настоянию Великобритании» весной 2022 года.

    «Еще меньше предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной. Эта «формула мира», которая упоминалась, — здесь нужно сначала раскрыть глаза и посмотреть на факты. «Формулу мира» пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на результаты», — пояснил представитель Кремля.

    «Формула мира» — это план по достижению мира, предложенный украинской стороной в ноябре 2022 года. Он состоит из 10 пунктов, в числе которых «восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка», «вывод российских войск и прекращение боевых действий», а также «возвращение справедливости».

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «когда будет готов документ о «формуле мира» и все государства объединятся вокруг него», тогда его смогут передать представителям российской стороны. Зеленский также добавил, что не видит «запроса» от России на переговоры.

    В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре президент РФ Владимир Путин говорил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.

    В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.

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