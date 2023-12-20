В Кремле объяснили, почему переговоры между Россией и Украиной сейчас неактуальны

В Кремле прокомментировали возможность переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 20 декабря, что тема переговоров сейчас неактуальна.



По словам Пескова, для переговоров с Украиной нет никаких предпосылок с тех пор, как украинская сторона покинула стол переговоров «по настоянию Великобритании» весной 2022 года.

«Еще меньше предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной. Эта «формула мира», которая упоминалась, — здесь нужно сначала раскрыть глаза и посмотреть на факты. «Формулу мира» пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на результаты», — пояснил представитель Кремля.