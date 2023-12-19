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    Путин запретил школьникам пользоваться телефонами на уроках

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает школьникам пользоваться телефонами на уроках. Документ опубликовали 19 декабря на портале правовых актов. Нормы уже вступили в силу.

    Подписанный документ вносит изменения в закон об образовании. Теперь школьникам нельзя будет пользоваться телефонами во время занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью учащихся, учителей и в иных экстренных случаях.

    Также школьников обязывают соблюдать дисциплину на уроках и правила поведения в образовательном учреждении. Контроль будут осуществлять педагоги и руководство школы. Кроме того, поправки вводят обязательные уроки труда в начальных и средних классах. Это единственная норма, которая вступит в силу не сразу после опубликования закона, а с 1 сентября 2024 года.

    Добавим, что изначально в первом чтении законопроекта Госдума хотела разрешить пользоваться смартфонами для образовательных целей, если это предусматривает учебная программа, но ко второму чтению этот пункт убрали. О том, удастся ли школам следовать новым правилам, читайте в материале «Фонтанки».

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