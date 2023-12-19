Путин запретил школьникам пользоваться телефонами на уроках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает школьникам пользоваться телефонами на уроках. Документ опубликовали 19 декабря на портале правовых актов. Нормы уже вступили в силу.



Подписанный документ вносит изменения в закон об образовании. Теперь школьникам нельзя будет пользоваться телефонами во время занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью учащихся, учителей и в иных экстренных случаях.

Также школьников обязывают соблюдать дисциплину на уроках и правила поведения в образовательном учреждении. Контроль будут осуществлять педагоги и руководство школы. Кроме того, поправки вводят обязательные уроки труда в начальных и средних классах. Это единственная норма, которая вступит в силу не сразу после опубликования закона, а с 1 сентября 2024 года.