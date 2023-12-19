Годовалая девочка из Мурино лизнула снег и попала в больницу в тяжелом состоянии

Врачи Всеволожской межрайонной больницы спасают маленькую девочку из Мурино, которой понадобилась госпитализация после прогулки. По словам мамы, ее дочка всего лишь поела снег, и то случайно.



Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне вечером из квартиры с улицы Шувалова скорая увезла ребенка возрастом год и 4 месяца. Девочка тяжело дышала, у нее диагностировали двусторонний пневмоторакс и отравление неустановленным веществом.



По словам матери, она днем гуляла с ребенком, дочь упала и съела снег. Дома ей стало плохо. Правоохранительные органы проводят проверку.

