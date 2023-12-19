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    Годовалая девочка из Мурино лизнула снег и попала в больницу в тяжелом состоянии

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    9 комментариев

    Врачи Всеволожской межрайонной больницы спасают маленькую девочку из Мурино, которой понадобилась госпитализация после прогулки. По словам мамы, ее дочка всего лишь поела снег, и то случайно.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне вечером из квартиры с улицы Шувалова скорая увезла ребенка возрастом год и 4 месяца. Девочка тяжело дышала, у нее диагностировали двусторонний пневмоторакс и отравление неустановленным веществом.

    По словам матери, она днем гуляла с ребенком, дочь упала и съела снег. Дома ей стало плохо. Правоохранительные органы проводят проверку.

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    Мурино
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    Комментарии 9

    ppv19 Дек 2023 в 09:15
    Больше соли!
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