Глава департамента Минпросвещения предложила изымать оружие у семей с девиантными детьми

Глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия в семьях, где проживают несовершеннолетние с девиантным поведением. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает РИА Новости.
Она предлагает допускать возможность изъятия оружия в таких семьях.
«У граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения», — сказала Лариса Фальковская в ходе заседания в Госдуме.
Также глава департамента госполитики рассказала о необходимости стимулирования руководителей образовательных учреждений по ранней профилактике негативных явлений в детско-юношеской и подростковой среде.
«Вопрос, связанный с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов, нам необходимо дополнительно прорабатывать», — отметила она.
В брянской гимназии № 5 в начале декабря произошла трагедия. Школьница принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу, одна девочка погибла (не считая самой стрелявшей). По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а также по статье о халатности.