Глава департамента Минпросвещения предложила изымать оружие у семей с девиантными детьми

Глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия в семьях, где проживают несовершеннолетние с девиантным поведением. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

Она предлагает допускать возможность изъятия оружия в таких семьях.



«У граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения», — сказала Лариса Фальковская в ходе заседания в Госдуме.



Также глава департамента госполитики рассказала о необходимости стимулирования руководителей образовательных учреждений по ранней профилактике негативных явлений в детско-юношеской и подростковой среде.