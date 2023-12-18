    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    754мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.7eur98.42

    Глава департамента Минпросвещения предложила изымать оружие у семей с девиантными детьми

    1076
    20 комментариев

    Глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия в семьях, где проживают несовершеннолетние с девиантным поведением. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

    Она предлагает допускать возможность изъятия оружия в таких семьях.

    «У граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения», — сказала Лариса Фальковская в ходе заседания в Госдуме.

    Также глава департамента госполитики рассказала о необходимости стимулирования руководителей образовательных учреждений по ранней профилактике негативных явлений в детско-юношеской и подростковой среде.

    «Вопрос, связанный с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов, нам необходимо дополнительно прорабатывать», — отметила она.

    В брянской гимназии № 5 в начале декабря произошла трагедия. Школьница принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу, одна девочка погибла (не считая самой стрелявшей). По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а также по статье о халатности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГосдумаМинпросвещения
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close