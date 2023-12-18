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    В Петербурге заметно выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

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    За прошедшую неделю число заболевших гриппом и ОРВИ в Петербурге выросло на 41,4%, сообщает 18 декабря городское управление Роспотребнадзора. Вторую календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога, уточняет ведомство.

    Как показывает статистика, собственно вирус гриппа пока не главная проблема — среди заболевших такой диагноз только у 8%. Медики отмечают, что преобладают вирусы «не гриппозной этиологии»: парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы.

    На 18.12.2023 в городе привито против гриппа 3 371 034 человека, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.

    Напомним, 12 декабря Петербург официально достиг коллективного иммунитета по гриппу, об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

    А 15 декабря губернатор Александр Беглов продлил все ранее не отмененные «противоковидные» ограничения в Петербурге до 31 марта.

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