"Коллективный иммунитет обеспечен". Более 3,5 миллионов петербуржцев сделали прививки от гриппа

Санкт-Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу. Вакцинированы 3 360 тысяч петербуржцев. Об этом сообщил 12 декабря вице-губернатор Олег Эргашев.



С начала прививочной кампании, стартовавшей 28 августа, к концу ноября в рамках Национального календаря профилактических прививок от гриппа вакцинировались почти 70% петербуржцев. «Мероприятия по вакцинопрофилактике гриппа, COVID-19 и других инфекционных заболеваний продолжаются», — сказал вице-губернатор.

Сегодня в Петербурге помощь пациентам с COVID-19 и пневмониями оказывают в 8 городских стационарах на 2 339 инфекционных койках. Из них 200 коек развернуто для детей с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на коронавирусную инфекцию.