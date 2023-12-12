"Коллективный иммунитет обеспечен". Более 3,5 миллионов петербуржцев сделали прививки от гриппа

Санкт-Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу. Вакцинированы 3 360 тысяч петербуржцев. Об этом сообщил 12 декабря вице-губернатор Олег Эргашев.
С начала прививочной кампании, стартовавшей 28 августа, к концу ноября в рамках Национального календаря профилактических прививок от гриппа вакцинировались почти 70% петербуржцев. «Мероприятия по вакцинопрофилактике гриппа, COVID-19 и других инфекционных заболеваний продолжаются», — сказал вице-губернатор.
Сегодня в Петербурге помощь пациентам с COVID-19 и пневмониями оказывают в 8 городских стационарах на 2 339 инфекционных койках. Из них 200 коек развернуто для детей с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на коронавирусную инфекцию.
По данным Управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе в Петербурге число заболевших ковидом выросло на 47%, 10% из общего числа заболевших — дети. Большинство заболевших — 84% переносят ковид с симптомами ОРВИ, 5% — без симптомов, у 1% — развивается пневмония.