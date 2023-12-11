Новый скачок заболеваемости коронавирусом в Петербурге: за неделю зараженных стало в два раза больше

Ирина Катаева, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу, сообщила, что с 4 по 10 декабря в городе было выявлено на 47% больше случаев заражения коронавирусом, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает ТАСС.

Большинство заболевших — взрослые (90%), коронавирусная инфекция у которых протекает в основном как ОРВИ, пояснила Катаева. Бессимптомно заболевание протекает в 5% случаев. В 1% проявляется как вирусная пневмония.

По ее словам, планов по введению масочного режима у ведомства нет.