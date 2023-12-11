Новый скачок заболеваемости коронавирусом в Петербурге: за неделю зараженных стало в два раза больше

Ирина Катаева, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу, сообщила, что с 4 по 10 декабря в городе было выявлено на 47% больше случаев заражения коронавирусом, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает ТАСС.
Большинство заболевших — взрослые (90%), коронавирусная инфекция у которых протекает в основном как ОРВИ, пояснила Катаева. Бессимптомно заболевание протекает в 5% случаев. В 1% проявляется как вирусная пневмония.
По ее словам, планов по введению масочного режима у ведомства нет.
За неделю число заболевших корью в Петербурге составило 150 человек, продолжила Катаева. Больше половины (56%) заболевших — дети, при этом 53% всех случаев считаются завозными.
Ранее стало известно, что Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник Лайт». Уже более сотни тысяч доз вакцины против коронавируса с обновленным составом «Спутник Лайт» готовы к отгрузке, сообщал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.