«С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина»: из проекта «Дом-2» ушла вторая легендарная ведущая

Телеведущая Ксения Бородина спустя 19 лет покинула реалити-шоу «Дом-2». Об этом она сообщила 18 декабря в своих соцсетях.

«Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше», — написала Ксения Бородина. Это решение ведущей далось нелегко — за эти годы «Дом-2» стал ей вторым домом.

Российское реалити-шоу «Дом» появилось впервые на российских телеэкранах в июле 2003 года. Семейные пары строили дом, который в финале проекта был разыгран среди них путем зрительского голосования. Финальный выпуск вел Дмитрий Нагиев. В 2004 году проект получил продолжение под названием «Дом-2». Его ведущими стали Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев, а прорабом телейстройки выступила Ксения Бородина, которая впоследствии стала вести проект.