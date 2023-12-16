Крым массово атаковали беспилотники, а на Украине решили сменить стратегию: новости СВО за 16 декабря

В Евросоюзе идут споры насчет санкций против России Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 декабря.



Новые иноагенты Минюст РФ пополнил список иноагентов. В реестр вошли пять человек: журналист Андрей Затирко, актер Анатолий Белый (Вайсман), бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред «Кавказского узла» (признан СМИ-иноагентом), Григорий Шведов и активист Денис Соколов.

Андрей Затирко — бывший главред телеграм-канала «Сирена». В этом году он объявил о своем переходе к команде изданий «Агентство» и «Проект», которые признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями.



В 2021 году работал в издании NGS.RU. После объявления спецоперации покинул страну, переехав в Вильнюс.

Атаки ВСУ В небе над Россией зафиксировали сразу несколько атак ВСУ. По информации Минобороны и местных властей: над Курской областью средства ПВО уничтожили два беспилотника; над Крымом отбили все атаки, уничтожив 36 беспилотников; беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, повреждены дома и линия электропередачи; Белгородскую область обстреляли 41 раз за сутки, восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников;

в курском селе Олешня снаряд попал в жилой дом, два человека ранены. в белгородском поселке Красное один человек был ранен после того, как с беспилотника сбросили взрывное устройство. Мужчина в больнице с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.

Внешняя политика Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил портал EUobserver. По его информации, в обмен на поддержку санкционного пакета Австрия требует от Киева исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского санкционного списка. Ранее Венгрия аналогичным образом добилась исключения из этого списка своего банка OTP.



Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз еще «очень далек» от приема Украины в свой состав. — Любое включение новых государств потребует глубокого реформирования наших правил, — передает слова Макрона ТАСС.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, также высказался о статусе Украины. Министр пообещал наложить вето на переговоры Украины с Евросоюзом, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам. Позднее газета Libero Quotidiano сообщила, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана всё же убедили отказаться от наложения вето. Это сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. До этого лидеры Евросоюза решили начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Когда Совет ЕС принимал решение по Украине, Орбан покинул зал заседаний, хотя официально не воспользовался своим правом вето.



Ситуация на Украине По информации Bild, Генштаб Украины решил сменить стратегию и отложить планы по отвоевыванию территорий. Как утверждает издание, новой целью объявлено уничтожение живой силы противника — то есть приоритетом «является даже не оборона нынешней линии фронта, но ликвидация по возможности большего числа российских солдат с минимальными потерями для собственных сил».

— При соотношении 10 к 1 в нашу пользу мы продолжим [обороняться], при отношении 1 к 1 мы отступаем, — сказал один из источников газеты. — Удержание позиций не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых, — заявил другой источник.

Бывший военный советник одной из западных стран назвал ситуацию «контролируемым отступлением с боем». Предполагается, что в будущем ВСУ смогут перехватить инициативу на поле боя — например, если получат от Запада мощное оружие.

МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он находится в категории «лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования». Патриарх обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В ответ СК России объявил собственное уголовное дело, глава СК Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц СБУ и МВД Украины.