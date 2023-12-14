Бывший завод Volvo Trucks в Калуге запустил серийное производство российских грузовиков NEXT

В Калуге возобновили производство на автозаводе «АМО» — бывшей площадке Volvo Trucks, сменившей владельца после того, как активы шведской компании передали российскому инвестору. Теперь там запустили производство отечественных грузовиков NEXT.
В четверг, 14 декабря, калужский завод АО «Автомобильное моторное общество» (АМО) начал производство крупнотоннажных машин повышенной проходимости линейки NEXT, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. На сегодняшний день в сборке находится 18 машин. По словам губернатора, до конца года планируют выпустить 50 грузовиков, а в 2024 году завод намерен выйти на производственную мощность в 2000 грузовиков.
По словам гендиректора группы компаний «Промышленные инвестиции» Андрей Александров, на заводе также намерены организовать сборку отечественного автомобиля в грузовом сегменте совместно с иностранным партнером. «Партнер сейчас находится в процессе проработки, думаю, что скоро будем подписываться с ним, практически договорились», — цитирует его ТАСС. «Автомобильное моторное общество» входит в группу компаний «Промышленные инвестиции», подконтрольную российскому предпринимателю Дмитрию Стержневу.
В феврале 2022 года шведская компания Volvo объявила о приостановке производства и продаж автомобилей в России после начала боевых действий на Украине. В июле стало известно о планируемых сокращениях на калужском заводе Volvo Trucks. В сентябре 2023 года активы Volvo Group в РФ передали российскому инвестору. Площадку в Калуге продали АО «Автомобильное моторное общество». В «Промышленных инвестициях» заявляли, что ожидают расширение линейки выпускаемой на заводе продукции в партнерстве с российскими и китайскими автоконцернами, локализацию иностранных машин и создание нового бренда отечественных грузовиков, пишет «Интерфакс».