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    Активы Volvo в Калуге передали российскому инвестору

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    11 комментариев

    Активы производителя грузовых и коммерческих автомобилей Volvo Group в России передали российскому инвестору. Об этом 8 сентября сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве отметили, что определили отечественного партнера для развития автоконцерна в Калуге совместно с новым собственником, однако не уточнили, кто им стал.

    «Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», — сообщили в министерстве.

    По данным «Интерфакса», ряд дочерних структур Volvo Group в России перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. А гендиректором завода Volvo Trucks в Калуге стал партнер Кима по бизнесу в сфере авторетейла, первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников.

    Завод Volvo Trucks в Калуге, производящий грузовики и кабины для них, способен выпускать 15 тыс. грузовиков в год. Однако выпуск машин прекратили после начала боевых действий из-за санкций.

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    Вольво
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    Комментарии 11

    Гость08 Сен 2023 в 15:16
    гойда вольву клепать!!!
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