Активы Volvo в Калуге передали российскому инвестору

Активы производителя грузовых и коммерческих автомобилей Volvo Group в России передали российскому инвестору. Об этом 8 сентября сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве отметили, что определили отечественного партнера для развития автоконцерна в Калуге совместно с новым собственником, однако не уточнили, кто им стал.



«Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», — сообщили в министерстве.

