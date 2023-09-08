Активы Volvo в Калуге передали российскому инвестору

Активы производителя грузовых и коммерческих автомобилей Volvo Group в России передали российскому инвестору. Об этом 8 сентября сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве отметили, что определили отечественного партнера для развития автоконцерна в Калуге совместно с новым собственником, однако не уточнили, кто им стал.
«Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», — сообщили в министерстве.
По данным «Интерфакса», ряд дочерних структур Volvo Group в России перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. А гендиректором завода Volvo Trucks в Калуге стал партнер Кима по бизнесу в сфере авторетейла, первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников.
Завод Volvo Trucks в Калуге, производящий грузовики и кабины для них, способен выпускать 15 тыс. грузовиков в год. Однако выпуск машин прекратили после начала боевых действий из-за санкций.