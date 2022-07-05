«Ъ»: Volvo Group уволит часть сотрудников российского завода грузовиков

В течение года Volvo Group сократит российский штат, сообщает «Коммерсантъ» 5 июля. По словам источников издания, производитель больше не может собирать грузовики из-за дефицита компонентов и санкционных ограничений на их поставку и экспорт готовой продукции. Как считают эксперты, незагруженный завод Volvo в Калуге в ближайшее время будет законсервирован, что его ждет дальше — неизвестно.



«Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года», — рассказали «Ъ» в российском офисе компании.

