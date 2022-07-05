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    «Ъ»: Volvo Group уволит часть сотрудников российского завода грузовиков

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    12 комментариев

    В течение года Volvo Group сократит российский штат, сообщает «Коммерсантъ» 5 июля. По словам источников издания, производитель больше не может собирать грузовики из-за дефицита компонентов и санкционных ограничений на их поставку и экспорт готовой продукции. Как считают эксперты, незагруженный завод Volvo в Калуге в ближайшее время будет законсервирован, что его ждет дальше — неизвестно.

    «Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года», — рассказали «Ъ» в российском офисе компании.

    По данным открытых источников, в отечественном подразделении Volvo Group работает более 1 270 человек.

    Производство Volvo Trucks открылось в Калуге в 2009 году, его плановая мощность — 15 тысяч грузовиков в год. Выручка компании за 2021 год составила 68,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 8,3 миллиарда рублей. В тот же год на Россию приходилось 3 % мировых продаж Volvo Group — около 5,7 тысячи единиц готовой продукции. В конце февраля Volvo приостановила производство и продажи в России и прекратила поставки своей продукции в страну в ответ на начало спецоперации на Украине.

    Активы Volvo Group в РФ оцениваются примерно в 100 миллионов долларов, или 9 миллиардов шведских крон. Как отмечает «Коммерсантъ», наибольшие потери компания фиксирует по линии финансовых услуг — 2,6 миллиарда крон. Потери сегмента грузовиков составляют примерно 1,4 миллиарда, спецтехники — 106 миллионов, двигателей для яхт (Volvo Penta) — 3 миллиона.

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    Комментарии 12

    Капитан Очевидность205 Июл 2022 в 11:41
    Ахахах! Вольво-то переживёт потерю 3%, а вот что будут делать 1270 уволенных человек в Калуге? Возьмут в одну руку красный флаг, а другую лопату, наденут майку с буквой Зю и гордые отправятся на ремонтно-восстановительные работы в мариупли во славу великой рашки? Санкции нам только на пользу! Не иначе.
    +0-0
    Данила бобров05 Июл 2022 в 11:35
    Чем темнее ночь - тем ближе рассвет.
    +0-0
    Михаил Петров-Водкин05 Июл 2022 в 11:33
    В ответ на гнёт тёмных сил, сотрудники враждебной им Volvo Group начали сочинять и распевать у конвейера патриотические кричалки:
    Имя Путина в сердце каждом!
    Верность Путину делом докажем!
    +0-0
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    Комментарии
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