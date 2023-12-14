НАТО увеличила военный бюджет на 2024 год на 12%

Совет НАТО на заседании 13 декабря согласовал гражданский и военный бюджеты организации на 2024 год. Как сообщается на сайте организации, гражданский бюджет установлен на уровне 438,1 млн евро (на 18,2% больше, чем в 2023 году), а военный бюджет — на уровне 2,03 млрд евро (на 12% больше).

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что увеличение общего финансирования НАТО позволяет странам-союзникам более эффективно решать общие проблемы безопасности.



Гражданский бюджет включает средства на персонал, оперативные расходы, расходы штаб-квартиры НАТО. Военный бюджет покрывает операционные расходы штабов командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру. Третьим основным элементом общего финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), которая охватывает крупные инвестиции в строительство и системы командования и управления. Потолок NSIP на 2024 год составляет 1,3 млрд евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.

