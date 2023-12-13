«Слово пацана, которое реально стоит смотреть». Правительство Камчатки трендово анонсировало прямую линию с Путиным

Пост опубликовали в официальном телеграм-канале правительства Камчатки 13 декабря. В нём использовали афишу сериала «Слово пацана». Вместо главного героя на плакате изображен Владимир Путин. «Слово пацана, которое реально стоит смотреть», — гласит подпись на картинке.

В правительстве Камчатского края творчески подошли к анонсу прямой линии с президентом Владимиром Путиным . Подведение итогов года главой государства соединили с самым громким сериалом последнего месяца.

Местные СМИ сообщили, что такой анонс вызвал недоумение у пользователей. Депутат Госдумы от Камчатского края Федот Тумусов в разговоре с Daily Storm отметил, что хоть и не видел коллажа, но считает его «неэтичным», поэтому на картинку, по его мнению, должен обратить внимание Роскомнадзор.

К моменту публикации пост удален из телеграм-канала правительства Камчатского края. Однако его можно найти в архиве мессенджера.



Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоятся 14 декабря.

