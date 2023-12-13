«Слово пацана, которое реально стоит смотреть». Правительство Камчатки трендово анонсировало прямую линию с Путиным

В правительстве Камчатского края творчески подошли к анонсу прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Подведение итогов года главой государства соединили с самым громким сериалом последнего месяца.
Пост опубликовали в официальном телеграм-канале правительства Камчатки 13 декабря. В нём использовали афишу сериала «Слово пацана». Вместо главного героя на плакате изображен Владимир Путин. «Слово пацана, которое реально стоит смотреть», — гласит подпись на картинке.
Местные СМИ сообщили, что такой анонс вызвал недоумение у пользователей. Депутат Госдумы от Камчатского края Федот Тумусов в разговоре с Daily Storm отметил, что хоть и не видел коллажа, но считает его «неэтичным», поэтому на картинку, по его мнению, должен обратить внимание Роскомнадзор.
К моменту публикации пост удален из телеграм-канала правительства Камчатского края. Однако его можно найти в архиве мессенджера.
Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоятся 14 декабря.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова, которая рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. «Фонтанка» уже публиковала мнения о сериале автора книги, по которой он снят, и заместителя директора АЖУРа Евгения Вышенкова, который очень хорошо помнит ситуацию тех лет.