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    «Слово пацана, которое реально стоит смотреть». Правительство Камчатки трендово анонсировало прямую линию с Путиным

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    В правительстве Камчатского края творчески подошли к анонсу прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Подведение итогов года главой государства соединили с самым громким сериалом последнего месяца.

    Пост опубликовали в официальном телеграм-канале правительства Камчатки 13 декабря. В нём использовали афишу сериала «Слово пацана». Вместо главного героя на плакате изображен Владимир Путин. «Слово пацана, которое реально стоит смотреть», — гласит подпись на картинке.

    Фото: скриншот сайта tgstat.ru
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    Местные СМИ сообщили, что такой анонс вызвал недоумение у пользователей. Депутат Госдумы от Камчатского края Федот Тумусов в разговоре с Daily Storm отметил, что хоть и не видел коллажа, но считает его «неэтичным», поэтому на картинку, по его мнению, должен обратить внимание Роскомнадзор.

    К моменту публикации пост удален из телеграм-канала правительства Камчатского края. Однако его можно найти в архиве мессенджера.

    Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоятся 14 декабря.

    «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова, которая рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. «Фонтанка» уже публиковала мнения о сериале автора книги, по которой он снят, и заместителя директора АЖУРа Евгения Вышенкова, который очень хорошо помнит ситуацию тех лет.

    Фото: скриншот сайта tgstat.ru

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