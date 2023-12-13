Аэрофобам — не читать. Рассказываем, сколько раз в этом году у самолетов были проблемы

Количество авиаинцидентов на российском воздушном пространстве немного снизилось. Всего за 11 месяцев с воздушными судами, перевозящими пассажиров и грузы, произошло 670 случаев, что на 1,3% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Такую статистику приводит Росавиация 13 декабря.



Большинство инцидентов связано с отказами авиатехники и двигателей — 400 случаев. Это на 2% меньше, чем в январе — ноябре 2022 года. При этом в ноябре этого года таких инцидентов было 40.

В Росавиации считают, что число инцидентов снижается из-за роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. По данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», за 11 месяцев этот показатель вырос до 1,85 миллиона часов, или на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года.