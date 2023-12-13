Аэрофобам — не читать. Рассказываем, сколько раз в этом году у самолетов были проблемы

Количество авиаинцидентов на российском воздушном пространстве немного снизилось. Всего за 11 месяцев с воздушными судами, перевозящими пассажиров и грузы, произошло 670 случаев, что на 1,3% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Такую статистику приводит Росавиация 13 декабря.
Большинство инцидентов связано с отказами авиатехники и двигателей — 400 случаев. Это на 2% меньше, чем в январе — ноябре 2022 года. При этом в ноябре этого года таких инцидентов было 40.
В Росавиации считают, что число инцидентов снижается из-за роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. По данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», за 11 месяцев этот показатель вырос до 1,85 миллиона часов, или на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Кроме того, Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту для обеспечения исправности авиапарка, в том числе импортного. «Для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники», — заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков.
Ранее самолет рейса Минеральные Воды — Петербург вернулся в аэропорт вылета. По данным авиакомпании «Россия», на борту произошло кратковременное срабатывание датчика давления.
Ситуация в российской авиации усложнилась после введения санкций советом ЕС в связи с началом спецоперации на Украине. После этого возникла проблема с обслуживанием самолетов иностранного производства. В июле 2022 года министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что российские самолеты обойдутся без контрафактных запчастей и лучше будут использовать отечественные аналоги. В январе 2023 года Савельев сообщил, что в России есть полный набор запчастей для обслуживания самолетов.
Добавим, что в апреле 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» решила закупить российские самолеты Ту-214. Вслед за ней желание приобрести «тушки» выразили еще две авиакомпании – «Якутия» и «ЮВТ Аэро». О том, почему казанские самолеты стали чуть ли не единственной надеждой отечественной российской авиации, читайте в материале «Фонтанки».