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    Аэрофобам — не читать. Рассказываем, сколько раз в этом году у самолетов были проблемы

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    Количество авиаинцидентов на российском воздушном пространстве немного снизилось. Всего за 11 месяцев с воздушными судами, перевозящими пассажиров и грузы, произошло 670 случаев, что на 1,3% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Такую статистику приводит Росавиация 13 декабря.

    Большинство инцидентов связано с отказами авиатехники и двигателей — 400 случаев. Это на 2% меньше, чем в январе — ноябре 2022 года. При этом в ноябре этого года таких инцидентов было 40.

    В Росавиации считают, что число инцидентов снижается из-за роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. По данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», за 11 месяцев этот показатель вырос до 1,85 миллиона часов, или на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года.

    Кроме того, Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту для обеспечения исправности авиапарка, в том числе импортного. «Для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники», — заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков.

    Ранее самолет рейса Минеральные Воды — Петербург вернулся в аэропорт вылета. По данным авиакомпании «Россия», на борту произошло кратковременное срабатывание датчика давления.

    Ситуация в российской авиации усложнилась после введения санкций советом ЕС в связи с началом спецоперации на Украине. После этого возникла проблема с обслуживанием самолетов иностранного производства. В июле 2022 года министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что российские самолеты обойдутся без контрафактных запчастей и лучше будут использовать отечественные аналоги. В январе 2023 года Савельев сообщил, что в России есть полный набор запчастей для обслуживания самолетов.

    Добавим, что в апреле 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» решила закупить российские самолеты Ту-214. Вслед за ней желание приобрести «тушки» выразили еще две авиакомпании – «Якутия» и «ЮВТ Аэро». О том, почему казанские самолеты стали чуть ли не единственной надеждой отечественной российской авиации, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 13

    a953902813 Дек 2023 в 12:31
    Тут недавно неисправный борт во Внуково сажали с 12 кг чего-то там радиоактивного... Прикиньте если бы не посадили .. Это всё может привести к большому....
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 12:18
    На РБК общались со специалистами по этой теме. Специалисты сказали-лучше на поезде или на машине. Идеально пешком. Всё что надо знать о ситуации с самолетами авиакомпаний России. Дальше будет хуже. Точно не лучше.
    +0−0
    hedgehog_13 Дек 2023 в 11:40
    "В Росавиация считают, что число инцидентов снижается из-за роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России."
    вот это вот что значит в переводе на какойнибудь человеческий язык?
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