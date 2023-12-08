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    Самолет на Петербург возвращается в аэропорт Минвод из-за технических проблем

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    Самолет на Петербург возвращается в аэропорт Минвод из-за технических проблем. На его борту 111 человек. По предварительным данным, речь о рейсе FV 6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург, который выполняет лайнер Airbus A319. Согласно расписанию, Минводы он покинул в 17:30.

    Фото: flightradar24.com
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    Далее, по данным сервиса Flightradar, самолет достиг побережья Каспийского моря и совершил разворот.

    «Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург <...> произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия».

    Фото: flightradar24.com

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    Аварийный самолет
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    СМЕХ11
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