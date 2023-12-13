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    Умер актер, сыгравший в сериале «Доктор Хаус»

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    Ушёл из жизни американский актер Андре Брауэр, двукратный обладатель премии «Эмми», известный по ролям в сериалах «Доктор Хаус» и «Бруклин 9–9».

    Как сообщило 12 декабря издание Variety, Брауэр скончался в понедельник после непродолжительной болезни. Ему был 61 год.

    Андре Брауэр родился в Чикаго и окончил Стэнфордский университет, затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение. Он много снимался в кино, работал на телевидении. Известен своей ролью честного капитана Рэймонда Холта в полицейском комедийном сериале «Бруклин 9–9» (2013–2021 годы). В сериале «Доктор Хаус» он сыграл лечащего врача главного героя в психиатрической клинике. Премии Эмми он получил в 1998 году за лучшую мужскую роль в драматическом сериале («Убойный отдел», роль детектива) и в 2006 году за лучшую мужскую роль в мини-сериале («Вор», роль главного преступника).

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