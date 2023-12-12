Полиция задержала петербуржца, который ударил ребенка. Ему не понравилось, что мальчик кинул снежок в его машину

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении ребенка. Причиной стала игра в снежки. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 декабря.



Заявление от отца о том, что его 10-летнего сына ударил неизвестный возле дома на проспекте Энергетиков, поступило в отдел полиции 10 декабря. Правоохранители установили, что двое ребят кидали снежки в проезжающие мимо автомобили — «Фонтанка» публиковала видео «снежной бомбардировки». Но игра не понравилась водителю Volkswagen Tiguan. Он остановился возле детей, вышел и ударил одного из школьников, после чего уехал.