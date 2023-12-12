Полиция задержала петербуржца, который ударил ребенка. Ему не понравилось, что мальчик кинул снежок в его машину

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении ребенка. Причиной стала игра в снежки. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 декабря.
Заявление от отца о том, что его 10-летнего сына ударил неизвестный возле дома на проспекте Энергетиков, поступило в отдел полиции 10 декабря. Правоохранители установили, что двое ребят кидали снежки в проезжающие мимо автомобили — «Фонтанка» публиковала видео «снежной бомбардировки». Но игра не понравилась водителю Volkswagen Tiguan. Он остановился возле детей, вышел и ударил одного из школьников, после чего уехал.
По данному факту возбудили уголовное дело о побоях (ч. 1 ст. 116 УК РФ). Утром 12 декабря полиция установила предполагаемого подозреваемого и задержала его на Ладожском вокзале. Им оказался 39-летний житель Красногвардейского района. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции.
Ранее два брата-иностранца затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе. Теперь их семьи депортируют. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предположил, что причиной инцидента могло стать отсутствие воспитания и понимания ценностных ориентиров страны.