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    Полиция задержала петербуржца, который ударил ребенка. Ему не понравилось, что мальчик кинул снежок в его машину

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    Полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении ребенка. Причиной стала игра в снежки. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 декабря.

    Заявление от отца о том, что его 10-летнего сына ударил неизвестный возле дома на проспекте Энергетиков, поступило в отдел полиции 10 декабря. Правоохранители установили, что двое ребят кидали снежки в проезжающие мимо автомобили — «Фонтанка» публиковала видео «снежной бомбардировки». Но игра не понравилась водителю Volkswagen Tiguan. Он остановился возле детей, вышел и ударил одного из школьников, после чего уехал.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    По данному факту возбудили уголовное дело о побоях (ч. 1 ст. 116 УК РФ). Утром 12 декабря полиция установила предполагаемого подозреваемого и задержала его на Ладожском вокзале. Им оказался 39-летний житель Красногвардейского района. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции.

    Ранее два брата-иностранца затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе. Теперь их семьи депортируют. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предположил, что причиной инцидента могло стать отсутствие воспитания и понимания ценностных ориентиров страны.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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