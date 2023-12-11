Раз в 15 минут. В Петербурге запустили тактовое движение электричек до Красного Села

В Петербурге с 11 декабря запущено тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Красным Селом. Поезда будут идти каждые 15 минут.



В часы пик к существующему графику по рабочим дням добавят 7 пар поездов. С 6:25 до 7:25 электрички из Красного Села будут идти раз в полчаса, затем до 8:25 — раз в 15 минут, а следующий час — снова раз в полчаса. Вечером 15-минутный интервал будет работать с 16:50 до 18:50 на обратном направлении — в сторону Красного Села.



Ранее, напомним, тактовое движение с малым интервалом в часы пик запускали на других пригородных направлениях — до Ораниенбаума и до Павловска. Тогда же сообщили о планах на Красносельское и Сестрорецкое.