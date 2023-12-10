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    Владимир Путин назвал украинские власти «оборзевшими»: новости СВО за 10 декабря

    Главное, что случилось за эти сутки

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    Путин сделал несколько заявлений о ходе спецоперации
    Путин сделал несколько заявлений о ходе спецоперацииФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 декабря.

    Внешняя политика

    Водители большегрузов в Венгрии проведут акцию протеста на границе с Украиной. Об этом сообщил глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи. Демонстрация пройдет уже завтра, 11 декабря.

    Таким образом перевозчики присоединятся к акциям протеста польских и словацких коллег, которые стремятся не пропустить грузовики с украинской территории в свои страны. Руководитель ассоциации напомнил, что Евросоюз разрешил украинским грузоперевозчикам начать работу на территории ЕС, чтобы обеспечить гуманитарные поставки на родину. Однако, как отметил Арваи, они работают в совершенно другой экономической и правовой среде и несут куда меньшие расходы, нежели венгерские перевозчики.

    Внутренняя политика

    Владимир Путин сделал несколько заявлений об СВО во время церемонии вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества. Приводим главные их них:

    • От боевой работы воинов спецоперации во многом зависит будущее России.
    • Президент планирует посетить новые российские регионы.
    • Запад намерен ослабить и раздавить Россию. У противников ничего не получится.
    • Путин возмутился заявлениям украинских властей о том, что коренных русских никогда не было на территории их страны. «Совсем с ума сошли? Как бы сказать попроще, по-народному, оборзели совсем?» — сказал он и добавил, что если бы на территории Украины изначально не стали бы притеснять русскоязычное население, то конфликта между странами не было бы вовсе.
    • Российские войска в ходе спецоперации действуют «всё грамотнее и грамотнее».
    • У Украины нет ничего своего, поэтому нет будущего, а у России — есть.
    Путин сделал несколько заявлений о ходе спецоперации
    Путин сделал несколько заявлений о ходе спецоперацииФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    СпецоперацияВладимир ПутинУкраинаВенгрияПротест
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