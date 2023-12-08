Кремль: Путин абсолютно спонтанно объявил о своем решении участвовать в президентских выборах

Объявление президента РФ Владимира Путина о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году после церемонии награждения Героев России не было заготовкой и оказалось абсолютно спонтанным. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это абсолютно спонтанное [решение]. С другой стороны, он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей», — отметил Песков.



Также представитель Кремля уточнил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок началась только де-факто, но он еще выполнит все формальности. «Ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).