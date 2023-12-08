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    Кремль: Путин абсолютно спонтанно объявил о своем решении участвовать в президентских выборах

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    11 комментариев

    Объявление президента РФ Владимира Путина о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году после церемонии награждения Героев России не было заготовкой и оказалось абсолютно спонтанным. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

    «Это абсолютно спонтанное [решение]. С другой стороны, он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей», — отметил Песков.

    Также представитель Кремля уточнил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок началась только де-факто, но он еще выполнит все формальности. «Ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

    Кроме того, пресс-секретарь главы государства ожидает, что Владимир Путин примет участие в съезде «Единой России».

    Глава государства Владимир Путин сегодня объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом его попросили после церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда». Одним из тех, кто попросил Путина пойти на новый срок, стал Герой ДНР Артем Жога. Пресс-служба Кремля опубликовала ролик, как Владимир Путин объявил о планах баллотироваться на новый срок.

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    Владимир ПутинАртем ЖогаДмитрий ПесковВыборы президента РФ 2024 года
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    Комментарии 11

    Гость08 Дек 2023 в 16:24
    Это конец 😵‍💫
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