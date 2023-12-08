«У меня были разные мысли». Появилось видео, как Путин объявил о планах баллотироваться на новый срок

Глава государства Владимир Путин в пятницу, 8 декабря, объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом его попросили после церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда». Одним из тех, кто попросил Путина пойти на новый срок, стал Герой ДНР Артем Жога, соответствующий видеоролик опубликовала пресс-служба Кремля.
«Владимир Владимирович, вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель хотел бы попросить вас принять участие в этих выборах», — сказал Жога, обращаясь к российскому лидеру.
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Путин поблагодарил Героя ДНР и ответил, что будет участвовать в предстоящих выборах президента РФ. «Не буду скрывать. В разное время у меня были разные мысли. Но сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — ответил глава государства.
Артем Жога — экс-командир батальона «Спарта» и спикер парламента ДНР. Подробнее о биографии военного можно прочитать в материале «Фонтанки».
Недавно Совет Федерации утвердил дату президентских выборов — 17 марта 2024 года. Это означает, что в России стартовала предвыборная кампания. Согласно закону, в течение 20 дней, то есть до 27 декабря, свою кандидатуру должны представить самовыдвиженцы. Если кандидат выдвигается от партии, то у него есть 25 дней со дня публикации решения, то есть до 1 января.