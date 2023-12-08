200 000 за новогодний ужин в Петербурге

Приходится процитировать: «Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их очень много». Именно этот тезис приходит на ум после ознакомления с Жуй-индексом, посвященным стоимости Новогоднего ужина в Петербурге, вернее — важное уточнение — самого дорогого ужина.

Если вам не чуждо чувство пролетарской ненависти, дальше лучше не читайте.

Жуй-индекс Happy New Money (сколько стоит Новогодний ужин в Петербурге?): Wawelberg — 200 000 рублей, Lotte (ресторан The Lounge) — 80 000–90 000 рублей, Grand Hotel Europe (ресторан «Европа») — 85 000 рублей,

«Бор 812» — 60 000 рублей, «Талион Империал Отель» (зал «Империал») — 55 000 рублей, La Vue — 30 000 — 40 000 рублей, Отель «Астория» (ресторан «Астория») — 38 000 рублей, «Гранд Отель Мойка 22» (ресторан Bellevue) — от 34 000 рублей,

«Рибай» — 30 000 рублей, «Метрополь» — 25 000 — 37 000 рублей, Отель Indigo — 24 000 рублей, «НАША dacha» — 15 000 — 20 000 рублей. В Петербурге примерно 8 тыс. заведений, поэтому, скорее всего, в нашем индексе есть лакуны, однако, он совершенно точно задает ориентиры. Итак, самый дорогой ужин обойдется в 200 тыс. рублей на человека. Россия — действительно дорогая страна, а умножение сложностей с поездками по миру для людей, обладающих значительными доходами, прямо пропорционально отражается на цене премиальных услуг.



200 000 рублей — много по любым меркам, в какую валюту не переводи. И много — для людей с любыми кошельками. Знакомые миллиардеры, и даже москвичи, которые, как известно, обладают всеми богатствами мира, приходили в смятение при оглашении этой суммы. Тем более, что речь, совершенно точно, идет о том, что одним билетом дело не ограничится — придется покупать, как минимум, 3–4. Дело в том, что в дополнение к ужину предлагается шоу семейного формата — мюзикл на основе вселенной Гарри Поттера: «Огнедышащий дракон и таинственные русалки со своим завораживающим пением, игроки в квиддич на скоростных метлах, проносящиеся над вашими головами, яркие батальные сцены и многое другое, что заставит вас поверить — магия существует».



Еда соответствующая: в специальном меню будут напитки и блюда, «буквально сошедшие со страниц книг о Гарри» (но ими все не ограничится, так что взрослым не придется пить исключительно сливочное пиво). При этом за ребенка с 11 лет нужно платить все те же 200 000.



Еще один мюзикл, но рассчитанный на взрослую аудиторию, запланирован в главном ресторане Grand Hotel Europe (билет за 85 000 рублей). Синопсис обещает, что «Загадки Турандот» — «классическая сказка о заколдованной принцессе в яркой эстетике Китая… в новом прочтении: с волшебной музыкой Джакомо Пуччини в исполнении симфонического оркестра, оперным и эстрадным вокалом, танцевальными номерами и диалогами».



Именно шоу во многом влияет на стоимость. И именно за шоу гости ресторанов и отелей готовы платить. К примеру, в большом зале ресторана «Метрополь» на мюзикл «Чикаго» еще недавно оставалось всего одно место за 37 000 рублей, притом, что на вечер с атмосферой домашнего «Голубого огонька» в пабе «Метрополь» за 25 000 рублей билетов еще достаточно. А еда, как заверили, в заведении будет и там, и там одинаковая. В отеле Four Seasons на всех четырех площадках вообще не осталось мест, а там в одном ресторане планируется «грандиозный бал Золушки», в другом — «таинственный и пышный бал-маскарад в венецианском духе» и т.д.



В некоторых заведениях, как, например, в отеле Lotte, цена места зависит от близости к сцене, а в ресторане La Vue — от близости к окну. Дело в том, что ресторан панорамный, а один из пунктов программы — «грандиозный фейерверк над акваторией Невы».



Как правило, в стоимость включены не только еда, но и напитки, правда, не всегда безлимитные. Честно говоря, примечание про полбутылки игристого и 150 мл «Онегина» звучат не впечатляюще. Разве это хватит кому-то больше, чем на 15 минут? Значит, придется доплатить!

