США намерены убедить Россию пойти на переговоры по Украине к концу 2024 года. Есть нюанс

США хотят убедить Россию согласиться на мирные переговоры по конфликту на Украине в конце 2024 года, но на выгодных для Киева условиях. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя помощника президента США по нацбезопаности Джонатана Файнера.



По словам заместителя Джейка Салливана, условия мира должны быть приемлемы для Украины, а также опираться на устав ООН в вопросах суверенитета и территориальной целостности. Вашингтон, по словам Файнера, хочет поставить перед Москвой выбор: либо вариант с переговорами, либо «они [россияне] будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины».

