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    США намерены убедить Россию пойти на переговоры по Украине к концу 2024 года. Есть нюанс

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    США хотят убедить Россию согласиться на мирные переговоры по конфликту на Украине в конце 2024 года, но на выгодных для Киева условиях. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя помощника президента США по нацбезопаности Джонатана Файнера.

    По словам заместителя Джейка Салливана, условия мира должны быть приемлемы для Украины, а также опираться на устав ООН в вопросах суверенитета и территориальной целостности. Вашингтон, по словам Файнера, хочет поставить перед Москвой выбор: либо вариант с переговорами, либо «они [россияне] будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины».

    Представитель страны заявил, что США после 2024 года нарастят объемы производства ВПК вместе с Европой. Поэтому западные страны окажутся через год-полтора на более прочном фундаменте, чем сейчас, добавил он.

    «Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — отметил Файнер.

    Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин уточнял, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.

    В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.

    Мединский уточнил, что предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах был передан в Киев. Затем 29 марта в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Однако стороны не пришли к решению.

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    Переговоры с УкраинойСШАУкраинаРоссияКонфликт на Украине
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