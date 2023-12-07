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    «Внештатный разрыв боеприпаса». В Росгвардии объяснили, что случилось на полигоне Дубровичи

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    9 комментариев

    В Управлении Росгвардии по Рязанской области объяснили, при каких обстоятельствах 7 декабря на полигоне погиб один сотрудник и еще двое были ранены.

    «При проведении плановых занятий по огневой подготовке на полигоне произошёл внештатный разрыв боеприпаса после производства выстрела. В результате один сотрудник погиб, двое получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в официальном сообщении пресс-службы регионального управления.

    Также уточняется, что жизни и здоровью раненых ничто не угрожает. Проводится служебная проверка.

    Руководство управления выражает соболезнования семье погибшего и обещает оказать родственникам «необходимую помощь».

    Напомним, все случилось на полигоне Дубровичи. Как уточнили в прокуратуре Рязанской области 7 декабря, ЧП произошло во время плановых занятий по огневой подготовке.

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    Комментарии 9

    Гость07 Дек 2023 в 19:03
    А может как раз штатный
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