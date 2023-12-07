«Внештатный разрыв боеприпаса». В Росгвардии объяснили, что случилось на полигоне Дубровичи

В Управлении Росгвардии по Рязанской области объяснили, при каких обстоятельствах 7 декабря на полигоне погиб один сотрудник и еще двое были ранены.



«При проведении плановых занятий по огневой подготовке на полигоне произошёл внештатный разрыв боеприпаса после производства выстрела. В результате один сотрудник погиб, двое получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в официальном сообщении пресс-службы регионального управления.



Также уточняется, что жизни и здоровью раненых ничто не угрожает. Проводится служебная проверка.

