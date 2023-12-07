Жители Горелово замерзают из-за обрыва проводов

Жители Горелово бьют тревогу. С вечера среды в их домах нет электричества, а батареи стремительно остывают, так как управление газовыми котлами отопления осуществляется от сети. На холод 7 декабря «Фонтанке» пожаловался читатель Александр.



«Вчера около 21:00 произошел обрыв проводов на пересечении улиц Коммунаров и Авиационной. Около 20 домов по улице Коммунаров, в которых проживают в том числе семьи с маленькими детьми и пенсионеры, уже 15 часов без электричества. У всех отопление осуществляется газовыми котлами с электронным управлением, то есть без электричества нет и тепла», — написал житель района.