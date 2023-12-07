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    Жители Горелово замерзают из-за обрыва проводов

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    Жители Горелово бьют тревогу. С вечера среды в их домах нет электричества, а батареи стремительно остывают, так как управление газовыми котлами отопления осуществляется от сети. На холод 7 декабря «Фонтанке» пожаловался читатель Александр.

    «Вчера около 21:00 произошел обрыв проводов на пересечении улиц Коммунаров и Авиационной. Около 20 домов по улице Коммунаров, в которых проживают в том числе семьи с маленькими детьми и пенсионеры, уже 15 часов без электричества. У всех отопление осуществляется газовыми котлами с электронным управлением, то есть без электричества нет и тепла», — написал житель района.

    По его словам, аварийные службы вчера лишь убрали провода с дороги.

    «Люди замерзают. Если замерзнет вода в трубах, люди останутся без тепла и воды на всю зиму», — добавил Александр.

    В ПАО «Россети Ленэнерго» признали проблему на своих сетях.

    «Специалисты ведут восстановительные работы в районе улиц Коммунаров и Авиационной в поселке Горелово после механического повреждения линии 0,4 кВ сторонней техникой. В ближайшее время электроснабжение будет возобновлено», — пообещали в пресс-службе компании.

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