Ильхам Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные выборы главы государства на 7 февраля 2024 года, следует из распоряжения от 7 декабря. По закону они должны были пройти в 2025 году.

«Объявить внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики», — говорится в указе президента. Отмечается, что ЦИК обязан обеспечить организацию электорального мероприятия на 7 февраля будущего года.

Ильхам Алиев является президентом Азербайджана с 2003 года. Он четырежды побеждал на президентских выборах — в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах. До этого президентский пост занимал его отец — Гейдар Алиев.