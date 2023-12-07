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    Ильхам Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана

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    Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные выборы главы государства на 7 февраля 2024 года, следует из распоряжения от 7 декабря. По закону они должны были пройти в 2025 году.

    «Объявить внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики», — говорится в указе президента. Отмечается, что ЦИК обязан обеспечить организацию электорального мероприятия на 7 февраля будущего года.

    Ильхам Алиев является президентом Азербайджана с 2003 года. Он четырежды побеждал на президентских выборах — в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах. До этого президентский пост занимал его отец — Гейдар Алиев.

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