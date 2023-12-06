После пожара в консерватории петербуржцев перепугал дым из Мариинки

Пожар в консерватории, который выгнал на улицы больше тысячи рабочих и, судя по всему, уничтожил деревянные конструкции лестницы в 7-м подъезде исторического здания на Театральной площади, впечатлил горожан. Вечером 6 декабря они обратились в экстренные службы, заметив дым над зданием Новой сцены Мариинского театра.



«Фонтанка» обратилась за комментариями в сам театр, и там успокоили: вызов ложный.

«Мариинский-2 работает в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе. — В театре сейчас планово начался спектакль «Псковитянка» Римского-Корсакова. Возможно, кем-то из прохожих за дым был принят пар, который поднимается над крышей от котельной. По факту ложного вызова пожарных проводится проверка ответственными службами театра».