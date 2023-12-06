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    Пожар в Консерватории

    После пожара в консерватории петербуржцев перепугал дым из Мариинки

    1999
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    Пожар в консерватории, который выгнал на улицы больше тысячи рабочих и, судя по всему, уничтожил деревянные конструкции лестницы в 7-м подъезде исторического здания на Театральной площади, впечатлил горожан. Вечером 6 декабря они обратились в экстренные службы, заметив дым над зданием Новой сцены Мариинского театра.

    «Фонтанка» обратилась за комментариями в сам театр, и там успокоили: вызов ложный.

    «Мариинский-2 работает в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе. — В театре сейчас планово начался спектакль «Псковитянка» Римского-Корсакова. Возможно, кем-то из прохожих за дым был принят пар, который поднимается над крышей от котельной. По факту ложного вызова пожарных проводится проверка ответственными службами театра».

    Вечером 6 декабря на Новой сцене дают оперу Римского-Корсакова «Псковитянка» с прологом «Боярыня Вера Шелога». В главных партиях: Ирина Чурилова, Дарья Рябоконь, Ольга Савова, Дмитрий Григорьев и другие. За дирижерским пультом Гурген Петросян.

    Пожар в консерватории начался со склада на первом этаже, откуда огонь ушёл по открытой лестнице вверх и добрался до чердака. Вероятной причиной «Фонтанке» назвали возгорание тепловой пушки. Оценивать ущерб предстоит КГИОП, устранять последствия — подрядной организации. Подрядчик заверяет, что отреставрированные локации не пострадали, срок работ случившееся не увеличит.

    О пожаре и многолетней реставрации консерватории, завершить которую должны в 2024 году, «Фонтанка» рассказывает здесь.

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