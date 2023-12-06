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    Владимир Путин в сопровождении истребителей отправился в ОАЭ: посмотрите, как приветствовали президента России

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    Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Абу-Даби — на протяжении всего полета борт главы государства сопровождали истребители Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 6 декабря рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

    Он уточнил, что истребители выполнили взлет в сложных метеоусловиях — при сильном дожде и порывистом ветре. А уже в Объединенных Арабских Эмиратах российскую делегацию ждали теплая погода и яркий прием.

    В честь визита Владимира Путина в воздухе над столицей ОАЭ «появился» российский триколор.

    Как сообщают журналисты кремлевского пула, вдоль дороги, по которой ехал президентский Aurus, выстроились кавалерия и верблюды. Прибытие Владимира Путина сопровождалось залпами артиллерии.

    Главе РФ такой прием понравился: «Хочу поблагодарить за такой красочный дружеский прием», — заявил Владимир Путин.

    Затем Путин отправился на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

    По словам российского президента, ОАЭ, выступая непостоянным членом Совета Безопасности ООН, вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире.

    Также Путин поблагодарил своего арабского коллегу за то, что власти страны выделили участок земли для строительства православного храма в ОАЭ.

    В свою очередь Мухаммед бен Заид аль-Нахайян отметил, что ОАЭ продолжат укреплять сотрудничество с Россией. По его словам, отношения с Россией носят исторический характер. Затем Путин пригласил своего коллегу на саммит БРИКС в Казани в 2024 году.

    Президент РФ подтвердил, что в ходе переговоров будет обсуждение ситуации в горячих точках, в том числе в Палестине и на Украине.

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    Комментарии 206

    Гость06 Дек 2023 в 17:09
    Круто!
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