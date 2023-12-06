Владимир Путин в сопровождении истребителей отправился в ОАЭ: посмотрите, как приветствовали президента России

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Абу-Даби — на протяжении всего полета борт главы государства сопровождали истребители Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 6 декабря рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что истребители выполнили взлет в сложных метеоусловиях — при сильном дожде и порывистом ветре. А уже в Объединенных Арабских Эмиратах российскую делегацию ждали теплая погода и яркий прием.



В честь визита Владимира Путина в воздухе над столицей ОАЭ «появился» российский триколор.

Как сообщают журналисты кремлевского пула, вдоль дороги, по которой ехал президентский Aurus, выстроились кавалерия и верблюды. Прибытие Владимира Путина сопровождалось залпами артиллерии.

Главе РФ такой прием понравился: «Хочу поблагодарить за такой красочный дружеский прием», — заявил Владимир Путин.



Затем Путин отправился на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. По словам российского президента, ОАЭ, выступая непостоянным членом Совета Безопасности ООН, вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире. Также Путин поблагодарил своего арабского коллегу за то, что власти страны выделили участок земли для строительства православного храма в ОАЭ.

В свою очередь Мухаммед бен Заид аль-Нахайян отметил, что ОАЭ продолжат укреплять сотрудничество с Россией. По его словам, отношения с Россией носят исторический характер. Затем Путин пригласил своего коллегу на саммит БРИКС в Казани в 2024 году.