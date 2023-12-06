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    Мощный пожар на Волхонском шоссе: огонь видно из Петербурга и с КАД

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    8 комментариев

    Сильный пожар начался утром 6 декабря на несанкционированной свалке в районе Волхонского шоссе у Новогорелово (Ломоносовский район Ленинградской области), пишет 47news. Дым и пламя видно из южных районов Петербурга, в том числе с КАД.

    По предварительным данным полиции, горят в основном опилки. В областном ГУ МЧС подтвердили информацию о пожаре и пообещали позже сообщить подробности.

    «Это мусорная свалка рядом с аэропортом горит. Мне даже из поезда видно было. Еще в восемь полыхало так, что зарево выше крыш домов стояло», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Свалка на Волхонском шоссе загорается регулярно. Например, в октябре тлеющий мусор заливали не одни сутки.

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    Комментарии 8

    Гость06 Дек 2023 в 10:28
    Опилки так не горят......
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