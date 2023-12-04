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    Огонь уничтожил «Ауди» на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге

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    Пожар на проезжей части тушили в Выборгском районе Петербурга 4 декабря. Кадрами в прямом смысле яркого вечера с «Фонтанкой» поделился читатель.

    Полыхающая машина привлекала внимание водителей и пешеходов на Большом Сампсониевском проспекте у пересечения с Крапивным переулком. По словам читателя, он проезжал мимо факела на обочине немногим позже половины восьмого часа вечера. В это время горела не только машина, но и земля.

    читатель «Фонтанки» Александр

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о пожаре на Большом Сампсониевском, 47, получили в 19:31. Силами двух расчётов его ликвидировали менее чем через полчаса.

    «В автомобиле марки «Audi» сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

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