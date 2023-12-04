В зоне спецоперации погиб российский генерал: новости СВО за 4 декабря

Губернатор Воронежской области подтвердил гибель генерал-майора Владимира Завадского в зоне СВО Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 декабря.

На СВО погиб российский генерал Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил гибель в зоне СВО генерал-майора Владимира Завадского.

— На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский, — написал Гусев у себя в телеграм-канале. — До августа 2021 года он командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения.

Изначально о смерти Владимира Завадского сообщили в группе во «ВКонтакте» выпускников Московского высшего общевойскового командного училища — МРОО «Кремль». Но позже пост удалили.

Владимиру Завадскому было 45 лет. У него остались жена и двое детей.

Дроны атаковали нефтебазу в Луганске В ночь на 4 декабря украинские дроны атаковали нефтебазу в Луганске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на военную комендатуру ЛНР, в результате атаки загорелась цистерна, пожар потушили. Подъезды к нефтебазе перекрыли. О пострадавших не сообщается.



Перед атакой в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны.



Президент Болгарии запретил передавать Украине бронетехнику Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения о безвозмездной поставке Украине списанной бронетехники. Как сообщается на сайте главы государства, Радев вернул документ в парламент для дальнейшего обсуждения.

— Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом, — заявил Радев. Свое решение Радев мотивировал тем, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, утратила ли Болгария необходимость в этой технике.

Также Радев отметил, что при принятии решения о передаче Киеву бронетехники парламентарии не учитывали нужды пограничников, пожарных и правоохранителей. «Ростех» увеличит выпуск бронежилетов Из-за высокого спроса «Ростех» решил нарастить производство бронежилетов для СВО. Как сообщается в телеграм-канале госкорпорации, в квартал будут выпускать «кратно больше» двух тысяч единиц бронежилетов. Точную цифру в «Ростехе» не называют. — Производство бронежилетов «Оберег» было запущено весной 2023 года на тульском заводе «Ростеха» «Октава». Первоначально мощности предприятия позволяли выпускать до двух тысяч изделий в квартал, но теперь они существенно возросли. В 2024 году объем производства кратно увеличится по сравнению с уходящим годом, — говорится в сообщении корпорации.



В «Ростехе» также отметили, что в ближайшее время планируют облегчить «Оберег» как минимум на полкило «без потери класса и площади защиты». Сейчас бронежилеты весят менее 9,4 килограмма. Житель Омска призывал мобилизованных сдаваться в плен ФСБ в Омске задержали местного жителя, который в соцсетях призывал мобилизованных добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ.

По версии следствия, 22-летний омич также планировал вступить в ряды украинской армии и воевать против России. В ФСБ сообщают, что у парня был координатор из украинской организации, который его инструктировал и давал указания, как можно пересечь границу.

— По адресу проживания задержанного проведены следственные действия. Изъяты средства вычислительной техники и связи, получены данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность, — сообщили в ФСБ.



В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «публичные призывы в сети Интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Ему грозит до шести лет лишения свободы.