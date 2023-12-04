Неработающие светофоры устроили бардак на перекрестке Невского и Садовой

В центре Петербурга случился локальный транспортный коллапс уже после утреннего часа пик 4 декабря. Причиной тому стали погасшие светофоры на оживленном перекрестке.
Не работают светофоры на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, сообщает «Фонтанке» очевидец. На перекрестке неразбериха, копится пробка со всех сторон.
«Фонтанка.ру»
По данным «Яндекс.Пробок», плотнее всего на Садовой улице: со стороны Сенной бордовый затор тянется от улицы Ломоносова, в противоположном направлении — от Итальянской улицы. На 11:14 пробки скопились и по Невскому проспекту с двух сторон.
В СПб ГКУ «ДОДД» сообщили, что заявка о неработающих светофорах на перекрестке поступила в 11:03. На место направлена бригада для устранения неисправности.