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    Неработающие светофоры устроили бардак на перекрестке Невского и Садовой

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга случился локальный транспортный коллапс уже после утреннего часа пик 4 декабря. Причиной тому стали погасшие светофоры на оживленном перекрестке.

    Не работают светофоры на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, сообщает «Фонтанке» очевидец. На перекрестке неразбериха, копится пробка со всех сторон.

    «Фонтанка.ру»

    По данным «Яндекс.Пробок», плотнее всего на Садовой улице: со стороны Сенной бордовый затор тянется от улицы Ломоносова, в противоположном направлении — от Итальянской улицы. На 11:14 пробки скопились и по Невскому проспекту с двух сторон.

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    В СПб ГКУ «ДОДД» сообщили, что заявка о неработающих светофорах на перекрестке поступила в 11:03. На место направлена бригада для устранения неисправности.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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