«Ниссан» на Народного Ополчения «зацепил снег» и отправился в занос на встречку. Ребенок в больнице

Маленький ребенок пострадал в результате ДТП в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщает 4 декабря пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Авария случилась 3 декабря в 15:20 у дома 221 по проспекту Народного Ополчения. По предварительной версии, 39-летний водитель автомобиля Nissan Pathfinder, двигаясь в сторону улицы Партизана Германа, при перестроении не справился с управлением и врезался во встречный Volkswagen Passat под управлением 35-летнего водителя. В «Пассате» пострадал 4-летний пассажир. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По данным «Фонтанки», оба водителя — мужчины, пострадавший мальчик — сын водителя «Пассата». У него автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины. Предполагаемый виновник в этом году ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Очевидица Настя в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишет, что «Ниссан» ехал в левой полосе, затем резко перестроился в правую, зацепил задним мостом снег около поребрика и отправился в неконтролируемый занос на встречную полосу. «Пострадавшим с «Пассата» здоровья, человеку из «Ниссана» — понимания того, что натворил», — добавляет Настя. «В красной машине были мужчина-водитель, женщина и ребенок в кресле. Очевидцы помогли достать всех. Женщину доставали через окно. Водителя сильно зажало», — рассказывают очевидцы. В комментариях отмечают, что если угрозы жизни нет, пострадавших не надо извлекать из машины — во избежание дополнительных травм это должны делать медики или спасатели.