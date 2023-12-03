«Пола Калиста» покинула Неву. Из ледового плена застрявший сухогруз спасли два ледокола

Операция по вызволению из ледового плена сухогруза «Пола Калиста» успешно завершилась в Петербурге в ночь на 3 декабря. Для этого понадобилось сразу два ледокола.

видео камер онлайн-трансляции супервидовых веб-камер

Подготовительную работу выполнил ледокол «Невская застава», который специально спроектирован для работы на Неве. Еще до разводки Дворцового моста он начал расчищать путь до Благовещенского моста, за которым уже была открытая вода.



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Напомним, в последний день навигации «Полу Калисту» не удалось провести под мостами. Судно украшало собой сначала набережную Кутузова, потом Дворцовую. В ночь на 2 декабря сухогруз снова не прошел под мостами, полюбоваться на него можно было напротив Эрмитажа.



В ночь на 3 декабря специально для прохода «Полы Калисты» снова объявили дополнительную разводку Дворцового и Благовещенского мостов. Первый разводили с 01:10 до 04:55, второй — 01:25 до 05:00. На этот раз всё прошло удачно.



Организаторы проводки приготовили своего рода сюрприз для зрителей, которых на набережных собралось довольно много для столь позднего часа. На самом деле мерзнуть было не обязательно — процесс можно было наблюдать по трансляции супервидовых камер проекта «Отличный Петербург».