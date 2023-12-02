Застрявший на Неве сухогруз не удалось провести под Дворцовым мостом

Сухогрузу «Пола Калиста» по-прежнему не везёт. Попытка провести его под Дворцовым мостом закончилась в 155 метрах от переправы, сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 2 декабря.

В ночь на субботу сухогруз, для которого внепланово развели Дворцовый и Благовещенский мосты, не смог преодолеть ни одной переправы, несмотря на помощь ледокола «Невская застава» и трёх буксиров. Работы по его вызволению запечатлели супервидовые веб-камеры. Трансляция есть в специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».



видовая камера «Фонтанки»

Фото: супервидовая камера «Фонтанки» Фото: супервидовая камера «Фонтанки» Фото: супервидовая камера «Фонтанки» Фото: супервидовая камера «Фонтанки» Фото: супервидовая камера «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Переправы навели в 4:55. Сухогруз остался стоять в 155 метрах от Дворцового моста, напротив Эрмитажа. Буксиры успели покинуть акваторию перед тем, как опустились пролёты, для ледокола они не помеха.



В графике «Мостотреста» на данный момент нет информации о новой внеплановой разводке мостов. Вероятно, это вопрос времени — в администрации «Волго-Балта» сообщили, что вытаскивать «Пола Калиста» планируют в ночь на воскресенье.



Проход сухогруза может осложнять сильное течение, из-за которого куски льда наваливаются друг на друга. Как говорят старожилы, в некоторых местах Невы такие заносы могут доставать до дна. Ледокол «Невская застава» зимой ходит по Неве в том числе для того, чтобы сделать полынью, которая позволит льду «уходить», объясняют в «Мостотресте».

Как рассказывают в пресс-службе, уже в ночь на 30 ноября у Дворцового моста лёд местами поднимался примерно на 80 см над ступенями на спусках.



Ночь на 30 ноября. предоставлено «Мостотрестом»