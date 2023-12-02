    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.76eur97.91

    Застрявший на Неве сухогруз не удалось провести под Дворцовым мостом

    1916
    4 комментария

    Сухогрузу «Пола Калиста» по-прежнему не везёт. Попытка провести его под Дворцовым мостом закончилась в 155 метрах от переправы, сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 2 декабря.

    В ночь на субботу сухогруз, для которого внепланово развели Дворцовый и Благовещенский мосты, не смог преодолеть ни одной переправы, несмотря на помощь ледокола «Невская застава» и трёх буксиров. Работы по его вызволению запечатлели супервидовые веб-камеры. Трансляция есть в специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».

    видовая камера «Фонтанки»

    ПоделитьсяПоделиться

    Переправы навели в 4:55. Сухогруз остался стоять в 155 метрах от Дворцового моста, напротив Эрмитажа. Буксиры успели покинуть акваторию перед тем, как опустились пролёты, для ледокола они не помеха.

    В графике «Мостотреста» на данный момент нет информации о новой внеплановой разводке мостов. Вероятно, это вопрос времени — в администрации «Волго-Балта» сообщили, что вытаскивать «Пола Калиста» планируют в ночь на воскресенье.

    Проход сухогруза может осложнять сильное течение, из-за которого куски льда наваливаются друг на друга. Как говорят старожилы, в некоторых местах Невы такие заносы могут доставать до дна. Ледокол «Невская застава» зимой ходит по Неве в том числе для того, чтобы сделать полынью, которая позволит льду «уходить», объясняют в «Мостотресте».

    Как рассказывают в пресс-службе, уже в ночь на 30 ноября у Дворцового моста лёд местами поднимался примерно на 80 см над ступенями на спусках.

    Ночь на 30 ноября.

    предоставлено «Мостотрестом»

    В последний день навигации во льду Невы застрял плавучий кран, и сухогруз «Пола Калиста» украшал собой набережную Кутузова. В ночь на 1 декабря судно застряло на Дворцовой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нева
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close