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    Очередная драма на Неве. Сухогруз снова не успел пройти разводку мостов и остался на реке

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    Сухогрузу «Пола Калиста» снова не везет: судно не успело пройти разводку мостов и осталось у Дворцовой набережной. Драма на Неве развернулась ночью 1 декабря, ее транслировали супервидовые веб-камеры.

    Фото: скриншот трансляции супервидовых веб-камер «Фонтанки»
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    Чтобы не повторять ошибок прошлой ночи, когда кран застрял в ледовом плену, в ночь с четверга на пятницу ему на помощь направили еще один буксир — «Акмал». Всего пройти мосты должны были 6 единиц.

    Мосты развели, и на этот раз первым пустили сухогруз «Пола Калиста» с буксиром «Тарпан». Однако трудности возникли уже при прохождении Троицкого моста: сухогруз застрял чуть дальше, чем кран в предыдущую ночь. «Тарпан» и еще один малый буксир принялись расчищать обход сухогруза для проводки плавкрана.

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    Вывести кран удалось буквально на последних минутах разводки мостов — к 4:40. За оставшееся время сухогруз уже не получилось провести — в этот раз мосты свели вовремя, сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте».

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    А сухогруз остался стоять у Дворцовой набережной.

    Фото: скриншот трансляции супервидовых веб-камер «Фонтанки»
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    При этом пока неясно, когда именно сухогруз покинет набережную. На момент публикации материала в графике «Мостотреста» пока нет информации о разводке мостов в ночь с 1 на 2 декабря. Однако, как уточнили «Фонтанке» в администрации «Волго-Балта», заявка от судовладельца поступила, планируется разводка Благовещенского и Дворцового мостов.

    Напомним, до этого сухогрузу пришлось украшать собой набережную Кутузова. Всё из-за того, что после прохождения буксира полынью заволокло ледовой крошкой, и кран не прошел. Его оттягивали буксирами. Троицкий мост должны были свести в 4:50, а свели только в 6:30, но сухогруз снова не успел.

    Добавим, что официально навигация на Неве уже завершилась. В декабре начнутся технологические разводки мостов для обслуживания конструкций и оборудования.

    Фото: скриншот трансляции супервидовых веб-камер «Фонтанки»
    Фото: скриншот трансляции супервидовых веб-камер «Фонтанки»

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