СМИ сообщили о гибели на СВО парня из клипа «Тает лед». Это неправда

Множество российских СМИ и пабликов в соцсетях рассказали в субботу, 2 декабря, что в зоне спецоперации погиб Денис Степанов, который якобы снялся в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Издание 29.RU выяснило, что российский военный Степанов действительно погиб, но на кадрах клипа — другой человек.
О гибели Дениса Степанова рассказал в своем Telegram-канале глава Республики Коми Владимир Уйба. «Денис Владимирович [Степанов] родом из Ухты. Служил помощником гранатомётчика стрелкового отделения», — говорится в посте. Никакой информации раньше 2023 года о том, что Степанов снимался в клипе, нет. Новости об этом появились на днях и никем официально не подтверждались.
Журналисты издания 29.RU, обратились к родственнице Дениса Степанова. Его тетя подтвердила, что на видео не ее племянник.
«Нет, это не он. Когда клип снимали, ему было 8 лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов — это мой племянник», — рассказала она.
Клип «Тает лед» вышел в 2017 году и стал большим хитом. Он набрал на YouTube 269 миллионов просмотров. В начале ролике вставлен архивный ролик, снятый в 90-х в Северодвинске Архангельской области. В нем неизвестный парень отвечает на вопросы корреспондента о любви. Многие СМИ ошибочно приняли его за российского военного Дениса Степанова.
«Этот кусок взят из передачи «Солнечный город», которую снимала северодвинская телекомпания К8», — говорится в публикации 29.RU.