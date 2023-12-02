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    СМИ сообщили о гибели на СВО парня из клипа «Тает лед». Это неправда

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    Множество российских СМИ и пабликов в соцсетях рассказали в субботу, 2 декабря, что в зоне спецоперации погиб Денис Степанов, который якобы снялся в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Издание 29.RU выяснило, что российский военный Степанов действительно погиб, но на кадрах клипа — другой человек.

    Фото: Скандальная программа 'Солнечный город' о молодежи 90 х / youtube.com / Валерий Уйба / T.me
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    О гибели Дениса Степанова рассказал в своем Telegram-канале глава Республики Коми Владимир Уйба. «Денис Владимирович [Степанов] родом из Ухты. Служил помощником гранатомётчика стрелкового отделения», — говорится в посте. Никакой информации раньше 2023 года о том, что Степанов снимался в клипе, нет. Новости об этом появились на днях и никем официально не подтверждались.

    Журналисты издания 29.RU, обратились к родственнице Дениса Степанова. Его тетя подтвердила, что на видео не ее племянник.

    «Нет, это не он. Когда клип снимали, ему было 8 лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов — это мой племянник», — рассказала она.

    Клип «Тает лед» вышел в 2017 году и стал большим хитом. Он набрал на YouTube 269 миллионов просмотров. В начале ролике вставлен архивный ролик, снятый в 90-х в Северодвинске Архангельской области. В нем неизвестный парень отвечает на вопросы корреспондента о любви. Многие СМИ ошибочно приняли его за российского военного Дениса Степанова.

    «Этот кусок взят из передачи «Солнечный город», которую снимала северодвинская телекомпания К8», — говорится в публикации 29.RU.

    Фото: Скандальная программа 'Солнечный город' о молодежи 90 х / youtube.com / Валерий Уйба / T.me

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    СпецоперацияГруппа Грибы
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

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