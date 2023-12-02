СМИ сообщили о гибели на СВО парня из клипа «Тает лед». Это неправда

Множество российских СМИ и пабликов в соцсетях рассказали в субботу, 2 декабря, что в зоне спецоперации погиб Денис Степанов, который якобы снялся в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Издание 29.RU выяснило , что российский военный Степанов действительно погиб, но на кадрах клипа — другой человек.

О гибели Дениса Степанова рассказал в своем Telegram-канале глава Республики Коми Владимир Уйба. «Денис Владимирович [Степанов] родом из Ухты. Служил помощником гранатомётчика стрелкового отделения», — говорится в посте. Никакой информации раньше 2023 года о том, что Степанов снимался в клипе, нет. Новости об этом появились на днях и никем официально не подтверждались.

Журналисты издания 29.RU, обратились к родственнице Дениса Степанова. Его тетя подтвердила, что на видео не ее племянник.



«Нет, это не он. Когда клип снимали, ему было 8 лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов — это мой племянник», — рассказала она.

