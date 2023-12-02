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    В Хельсинки прошел митинг против закрытия границы с Россией

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    В Хельсинки в субботу днем, 2 декабря, прошел митинг против закрытия границы с Россией — участники акции провели марш под названием «За свободу передвижения». Они прошли от станции метро «Раутатиентори» до здания финского парламента. Фотографии и видео «Фонтанке» прислал очевидец.

    Сергей Вольнов

    Мероприятие было согласовано с местной полицией. Судя по фотографиям, колонну участников митинга сопровождали несколько автомобилей правоохранительных органов. Участник митинга Кирилл Максимов рассказал, что во время марша они при помощи мегафона скандировали «Raja auki» (Открыть границу). По его словам, всего в акции приняли участие около 70 человек — русскоязычные местные жители и пара финнов.

    «По пути перекрывали все улицы, останавливали движение трамваев. Это была гораздо более заметная акция, чем 300 человек у парламента. <…> Негатива вообще не было, от прохожих тем более. когда стояли — подходили финны, читали плакаты и охали-вздыхали. Дошли до парламента, депутатов не было — выходной день», — поделился Максимов.

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    В первый раз в центре Хельсинки на митинг вышли 18 ноября. Финляндия 29 ноября закрыла последний работавший на границе с Россией КПП «Райя-Йоосеппи». Предварительно, ограничения будут действовать до 13 декабря, но финские власти могут их продлить.

    О том, что предшествовало закрытию всей восточной границы, читайте в материале «Фонтанки».

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