Финляндия подготовила онлайн-обучение по санкциям против России

МИД Финляндии опубликовал онлайн-курс «Основы санкций». Тренинг включает в себя основные аспекты, которые повторяются во всех санкционных системах, а также особенности санкций против России. Об этом говорится в релизе министерства, опубликованном 1 декабря.
Курс состоит из девяти разделов, пройти его можно примерно за 90 минут. Обучение охватывает основы санкций, базовые вопросы о замораживании активов и принципах запретов на экспорт и импорт, а также уклонении от санкций. В основном эти аспекты рассматриваются на примере ограничительных мер в отношении России.
В конце предлагается итоговый тест на проверку знаний и сертификат о прохождении обучения.
В сообщении министерства говорится, что таким образом МИД хочет расширить знания финнов. «Санкции, введенные ЕС в отношении России, беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих участников практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы они могли применяться правильно как в компаниях, так и в органах власти», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
В финском МИДе добавляют, что этот курс является первым общедоступным цифровым тренингом по санкциям, подготовленным в государствах-членах Евросоюза.
Напомним, 29 ноября Финляндия закрыла последний работавший на границе с Россией КПП «Райя-Йоосеппи». Предварительно, ограничения будут действовать до 13 декабря, но финские власти могут их продлить.
О том, что предшествовало закрытию всей восточной границы, читайте в материале «Фонтанки».