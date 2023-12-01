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    Финляндия подготовила онлайн-обучение по санкциям против России

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    МИД Финляндии опубликовал онлайн-курс «Основы санкций». Тренинг включает в себя основные аспекты, которые повторяются во всех санкционных системах, а также особенности санкций против России. Об этом говорится в релизе министерства, опубликованном 1 декабря.

    Курс состоит из девяти разделов, пройти его можно примерно за 90 минут. Обучение охватывает основы санкций, базовые вопросы о замораживании активов и принципах запретов на экспорт и импорт, а также уклонении от санкций. В основном эти аспекты рассматриваются на примере ограничительных мер в отношении России.

    В конце предлагается итоговый тест на проверку знаний и сертификат о прохождении обучения.

    В сообщении министерства говорится, что таким образом МИД хочет расширить знания финнов. «Санкции, введенные ЕС в отношении России, беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих участников практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы они могли применяться правильно как в компаниях, так и в органах власти», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    В финском МИДе добавляют, что этот курс является первым общедоступным цифровым тренингом по санкциям, подготовленным в государствах-членах Евросоюза.

    Напомним, 29 ноября Финляндия закрыла последний работавший на границе с Россией КПП «Райя-Йоосеппи». Предварительно, ограничения будут действовать до 13 декабря, но финские власти могут их продлить.

    О том, что предшествовало закрытию всей восточной границы, читайте в материале «Фонтанки».

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    Гость01 Дек 2023 в 15:35
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