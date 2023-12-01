Финляндия подготовила онлайн-обучение по санкциям против России

МИД Финляндии опубликовал онлайн-курс «Основы санкций». Тренинг включает в себя основные аспекты, которые повторяются во всех санкционных системах, а также особенности санкций против России. Об этом говорится в релизе министерства, опубликованном 1 декабря.



Курс состоит из девяти разделов, пройти его можно примерно за 90 минут. Обучение охватывает основы санкций, базовые вопросы о замораживании активов и принципах запретов на экспорт и импорт, а также уклонении от санкций. В основном эти аспекты рассматриваются на примере ограничительных мер в отношении России.