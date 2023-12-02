    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, с-з

    756мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    В Петербурге трое школьников угодили в скандал с интимным видео. Ролик пытались монетизировать

    3166
    13 комментариев

    Директор школы заявила в полицию об интимном видео, которое трое школьников сняли в парадной на Суздальском проспекте в Петербурге.

    Сотрудники правоохранительных органов разбираются с последствиями взрослых игр подростков на севере Петербурга. То, что должно было остаться секретом троих, стало достоянием гласности и предметом шантажа.

    Внимание полиции к отношениям одноклассников накануне привлекла директор школы в Калининском районе, стало известно «Фонтанке» в субботу, 2 декабря. По предварительным данным, двое 12-летних мальчиков ещё в сентябре в парадной высотки на севере города изучали анатомию друг друга, происходящее фиксировал на видео одноклассник. Друг друга как будто не принуждали, и ролик мог бы остаться тайной, но в ноябре его увидели другие ученики — с подачи одного из героев видео. Он же якобы требовал деньги у партнёра по съёмкам.

    Материалы переданы в Следственный комитет. Для подростков это первый опыт общения с правоохранительными органами. Ранее в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних ни дети, ни их семьи не попадали.

    Как сообщили «Фонтанке» в администрации Калининского района, разбор полётов в самой школе уже проведён. К разбирательству привлекли комиссию по делам несовершеннолетних, работать с детьми будут в том числе психологи. В понедельник с проверкой в школу выйдет отдел районного образования. Изучать будут в том числе учебно-воспитательную работу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    Школьники
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close