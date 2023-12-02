В Петербурге трое школьников угодили в скандал с интимным видео. Ролик пытались монетизировать

Директор школы заявила в полицию об интимном видео, которое трое школьников сняли в парадной на Суздальском проспекте в Петербурге.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются с последствиями взрослых игр подростков на севере Петербурга. То, что должно было остаться секретом троих, стало достоянием гласности и предметом шантажа.
Внимание полиции к отношениям одноклассников накануне привлекла директор школы в Калининском районе, стало известно «Фонтанке» в субботу, 2 декабря. По предварительным данным, двое 12-летних мальчиков ещё в сентябре в парадной высотки на севере города изучали анатомию друг друга, происходящее фиксировал на видео одноклассник. Друг друга как будто не принуждали, и ролик мог бы остаться тайной, но в ноябре его увидели другие ученики — с подачи одного из героев видео. Он же якобы требовал деньги у партнёра по съёмкам.
Материалы переданы в Следственный комитет. Для подростков это первый опыт общения с правоохранительными органами. Ранее в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних ни дети, ни их семьи не попадали.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации Калининского района, разбор полётов в самой школе уже проведён. К разбирательству привлекли комиссию по делам несовершеннолетних, работать с детьми будут в том числе психологи. В понедельник с проверкой в школу выйдет отдел районного образования. Изучать будут в том числе учебно-воспитательную работу.