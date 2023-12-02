В Петербурге трое школьников угодили в скандал с интимным видео. Ролик пытались монетизировать

Директор школы заявила в полицию об интимном видео, которое трое школьников сняли в парадной на Суздальском проспекте в Петербурге.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются с последствиями взрослых игр подростков на севере Петербурга. То, что должно было остаться секретом троих, стало достоянием гласности и предметом шантажа.

Внимание полиции к отношениям одноклассников накануне привлекла директор школы в Калининском районе, стало известно «Фонтанке» в субботу, 2 декабря. По предварительным данным, двое 12-летних мальчиков ещё в сентябре в парадной высотки на севере города изучали анатомию друг друга, происходящее фиксировал на видео одноклассник. Друг друга как будто не принуждали, и ролик мог бы остаться тайной, но в ноябре его увидели другие ученики — с подачи одного из героев видео. Он же якобы требовал деньги у партнёра по съёмкам.