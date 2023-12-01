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    Судимости, шестеро детей и большое хозяйство. В СК рассказали про семью подозреваемых в похищении 8-летней девочки из Козельска

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    Один из подозреваемых в похищении 8-летней девочки из Козельска сообщил следователям, что ранее был судим за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах. Речь идет о муже женщины, которая также является фигурантом уголовного дела. Сама она и ее бывший муж, по предварительной информации, также имели проблемы с законом. Подробностями расследования с РИА Новости 1 декабря поделилась представитель СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова.

    Предполагаемые злоумышленники были задержаны накануне. Ими оказались 37-летняя жительница деревни Касьяново, ее бывший 44-летний бывший муж, их общий сын 21 года, а также нынешний 40-летний муж женщины. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений») и частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

    40-летний муж задержанной сообщил, что был осужден к 11 годам лишения свободы по статье «Покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах». Сведения о судимости остальных фигурантов запрошены, говорит собеседница агентства.

    Известно, что всего у женщины шестеро детей. Подозреваемые официально безработные, но держат большое хозяйство — около 30 голов домашнего скота. Живут уединенно.

    По версии следствия, 29 ноября около 15:00 девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и пошла в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые — трое мужчин и женщина — схватили школьницу, посадили в автомобиль и отвезли в свой дом в деревне Касьяново. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ребенку надели на голову мешок. После ее матери по мессенджеру прислали требование перевести выкуп в размере 1,5 миллиона рублей «в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька».

    На следующий день после широкой огласки похищения подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Тульской области — она находится в 55 километрах от места жительства девочки. Плачущую девочку оставили на улице. Она зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. А те сообщили в полицию.

    Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

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