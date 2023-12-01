Судимости, шестеро детей и большое хозяйство. В СК рассказали про семью подозреваемых в похищении 8-летней девочки из Козельска

Один из подозреваемых в похищении 8-летней девочки из Козельска сообщил следователям, что ранее был судим за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах. Речь идет о муже женщины, которая также является фигурантом уголовного дела. Сама она и ее бывший муж, по предварительной информации, также имели проблемы с законом. Подробностями расследования с РИА Новости 1 декабря поделилась представитель СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова.



Предполагаемые злоумышленники были задержаны накануне. Ими оказались 37-летняя жительница деревни Касьяново, ее бывший 44-летний бывший муж, их общий сын 21 года, а также нынешний 40-летний муж женщины. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений») и частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

