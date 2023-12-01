Шойгу рассказал о ходе спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе специальной военной операции на Украине: ВС РФ занимают выгодное положение и расширяют зону контроля на всех направлениях. Слова главы военного ведомства в пятницу, 1 декабря, приводит ТАСС.



«Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены», — сказал Шойгу. Также министр обороны рассказал, что в зоне спецоперации оборудуют 7 полигонов для проведения занятий с личным составом.

Кроме того, Шойгу заявил, что за полгода с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. «Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя», — сказал он.