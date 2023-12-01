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    Боевые действия

    Шойгу рассказал о ходе спецоперации на Украине

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе специальной военной операции на Украине: ВС РФ занимают выгодное положение и расширяют зону контроля на всех направлениях. Слова главы военного ведомства в пятницу, 1 декабря, приводит ТАСС.

    «Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены», — сказал Шойгу. Также министр обороны рассказал, что в зоне спецоперации оборудуют 7 полигонов для проведения занятий с личным составом.

    Кроме того, Шойгу заявил, что за полгода с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. «Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя», — сказал он.

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